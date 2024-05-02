Автор наголошує, що завдання зобразити туманність "Курча, що біжить", у мініатюрному масштабі поставило перед нами чималі виклики. Цей динамічний зоряний розплідник, відомий своїм чарівним "пташиним" силуетом, давно зачаровує астрономів і любителів небесних явищ.

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Про туманність

Розташована приблизно за 6 500 світлових років від Землі, туманність Курча, що біжить, прикрашає небо Південної півкулі в сузір'ї Центавра. Ця туманність, наповнена яскравими зорями, що випромінюють інтенсивне випромінювання, освітлює водневі гази, надаючи їм заворожливого червоного відтінку. Складаючись з різних окремих регіонів, кожна секція робить свій внесок у загальну привабливість туманності.

Моя особиста родзинка в туманності лежить безпосередньо під λ Центавра, де захоплююче поєднання кольорів і форм зачаровує спостерігача. Ця область, переповнена іонізованими газами і розсіяним зоряним світлом, пропонує захоплюючий краєвид, демонструючи притаманну космосу мистецьку пишність,

– зауважив Празерес.

Серед помітних особливостей, зафіксованих на зображенні Празереса, є IC 2948, найяскравіший сегмент туманності, що містить загадкові газопилові хмари, відомі як глобули Бок, зокрема, глобули Теккерея. Ці унікальні структури, бомбардовані ультрафіолетовим випромінюванням сусідніх зірок, зазнають фрагментації і колапсу, замість того, щоб плекати нові зірки, як це спостерігається в більш спокійних умовах.



Планетарна туманність PK294-00.1 / Фото astrobin.com



Ниткоподібна оболонка G296.2-2.8 / Фото astrobin.com



Область IC 2948 / Фото astrobin.com



Зоряне скупчення NGC 3766 / Фото astrobin.com



Околиці λ Центавра / Фото astrobin.com

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Туманність "Курка, що біжить" на зображенні супроводжують інші небесні об'єкти, зокрема розсіяне зоряне скупчення NGC 3766, ниткоподібна оболонка G296.2-2.8, яка, ймовірно, є залишком наднової, і планетарна туманність PK294-00.1, що вирізняється своєю характерною сферичною формою.