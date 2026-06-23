В Нью-Йорке начали бесплатно убирать квартиры для обучения роботов

Жителям Нью-Йорка предлагают бесплатную уборку и другие бытовые услуги, но при одном необычном условии. Во время работы персонал постоянно записывает всё, что происходит вокруг, а полученные данные используются для разработки будущих роботов.

Стартап Micro AGI запустил в Нью-Йорке необычный проект под названием Shift. Компания предлагает жителям бесплатную уборку квартир, а в некоторых случаях даже услуги поваров. Взамен она получает доступ к огромному объему данных о том, как люди выполняют повседневные домашние дела. Об этом пишет ВВС.

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Зачем ИИ-компания убирает квартиры бесплатно?

Работники приходят в дома с камерами, закреплёнными на кепках. Всё, что они видят и делают во время работы, записывается. Камеры подключены к смартфонам, а видео затем используется для создания наборов данных, необходимых для обучения роботов нового поколения.

Проект стал частью более широкой тенденции в сфере робототехники. Технологические компании стремятся создать гуманоидных роботов, которые в будущем смогут убирать, готовить еду, ухаживать за пожилыми людьми или выполнять другие домашние обязанности.

Основатель Shift Беркан Килич заявил BBC, что конечная цель инициативы — "продвигать человечество вперёд".

По словам Килича, современные языковые модели, подобные ChatGPT, научились работать благодаря огромным массивам текстов, доступных в интернете. Но для роботов этого недостаточно. Каждая квартира, кухня или мастерская отличаются друг от друга. Предметы имеют разные формы, расположение и освещение. Именно поэтому роботам необходимо научиться взаимодействовать с непредсказуемым физическим миром.

В реальном мире каждый объект уникален, освещение меняется, а окружающая среда уже через несколько часов становится другой. Модели должны научиться тому, как взаимодействуют руки, камеры и окружающая среда, –

пояснил Килич.

Основное внимание уделяется роботам, которые смогут работать руками. Именно поэтому сотрудники Shift при выполнении задач концентрируются на движениях рук и манипуляциях с предметами. Полученные записи помогают обучать алгоритмы выполнять подобные действия самостоятельно.

Компания рассчитывает зарабатывать на продаже анонимизированных наборов данных производителям роботов и другим компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта.

От уборки до ремонта автомобилей

Килич убежден, что возможности такого подхода практически безграничны. По его словам, в будущем Shift может предлагать бесплатно или со значительными скидками любые услуги, которые люди способны продемонстрировать роботам.

Помимо квартир в Нью-Йорке, компания уже собирает данные в других странах. В частности, в Турции в рамках аналогичной программы механики ремонтируют автомобили, а их действия также записываются для дальнейшего обучения систем искусственного интеллекта.

Подобные технологии могут использоваться для создания роботов в самых разных сферах — от бытовых помощников до машин для промышленности и даже военных задач.

Не все разделяют оптимизм разработчиков. Специалисты по цифровым правам предупреждают о рисках, связанных с передачей столь большого объема личной информации.

Директор по открытому доступу и взаимодействию с технологическим сообществом в Electronic Frontier Foundation Рори Мир назвал такие практики тревожным трендом.

Даже если вы доверяете компании, которая собирает данные, всегда существует риск, что эта информация будет передана другим компаниям или государственным структурам,

– отметил он.

По словам эксперта, люди часто недооценивают долгосрочные последствия передачи своих персональных данных.

Еще более резко высказалась директор программы по искусственному интеллекту и правам человека в Electronic Privacy Information Center Калли Шредер. Она назвала проект "чертовски креативным способом продавать вторжение в частную жизнь".

По её мнению, записи из квартир могут содержать огромный объём конфиденциальной информации, а технологии, созданные на их основе, в перспективе могут заменить часть нынешних работников клининговой сферы.

Готовы ли люди обменивать частную жизнь на бесплатные услуги?

Несмотря на критику, в компании настаивают на прозрачности своей модели. Килич утверждает, что пользователи социальных сетей и онлайн-сервисов ежедневно передают свои данные технологическим компаниям, зачастую даже не понимая, как именно они используются.

Ваши данные используются ежедневно, но вы не знаете, для чего, и не получаете за это вознаграждения. Бесплатная услуга означает, что вам хотя бы платят за это, и это честная и понятная сделка,

– заявил он.

В то же время компания признает, что такой подход подходит не всем. Интересно, что многие молодые сотрудники Shift не только не возражают против постоянной записи, но и активно поддерживают эту идею. Некоторые даже привлекают к сбору данных членов своих семей. Один из сотрудников рассказал, что передал матери комплект оборудования для записи её домашних дел от первого лица.

Пока одни видят в этом новый уровень цифрового наблюдения, другие воспринимают проект как возможность принять участие в создании технологий, которые могут изменить рынок труда и быт в ближайшие десятилетия.