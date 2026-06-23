Стартап Micro AGI запустив у Нью-Йорку незвичний проєкт під назвою Shift. Компанія пропонує жителям безкоштовне прибирання квартир, а в деяких випадках навіть послуги кухарів. Натомість вона отримує доступ до величезного обсягу даних про те, як люди виконують повсякденні домашні завдання. Про це пише ВВС.

Дивіться також ШІ посилює соціальну нерівність: чому багаті отримують більше переваг від технологій

Навіщо ШІ-компанія прибирає квартири безкоштовно?

Працівники приходять до осель із камерами, закріпленими на кепках. Усе, що вони бачать і роблять під час роботи, записується. Камери з'єднані зі смартфонами, а відео потім використовується для створення наборів даних, необхідних для навчання роботів нового покоління.

Проєкт став частиною ширшої тенденції у сфері робототехніки. Технологічні компанії прагнуть створити гуманоїдних роботів, які в майбутньому зможуть прибирати, готувати їжу, доглядати за літніми людьми або виконувати інші домашні обов'язки.

Засновник Shift Беркан Килич заявив BBC, що кінцева мета ініціативи – "просувати людство вперед".

За словами Килича, сучасні мовні моделі на кшталт ChatGPT навчилися працювати завдяки величезним масивам текстів, доступних в інтернеті. Але для роботів цього недостатньо. Кожна квартира, кухня чи майстерня відрізняються одна від одної. Предмети мають різні форми, розташування та освітлення. Саме тому роботам необхідно навчитися взаємодіяти з непередбачуваним фізичним світом.

У реальному світі кожен об'єкт відрізняється, освітлення змінюється, а навколишнє середовище вже через кілька годин не є таким самим. Моделі повинні навчитися тому, як взаємодіють руки, камери та довкілля,

– пояснив Килич.

Основна увага приділяється роботам, які зможуть працювати руками. Саме тому співробітники Shift під час виконання завдань концентруються на рухах рук і маніпуляціях з предметами. Отримані записи допомагають навчати алгоритми виконувати подібні дії самостійно.

Компанія розраховує заробляти на продажу анонімізованих наборів даних виробникам роботів та іншим компаніям, які працюють у сфері штучного інтелекту.

Від прибирання до ремонту автомобілів

Килич переконаний, що можливості такого підходу практично необмежені. За його словами, у майбутньому Shift може пропонувати безкоштовно або зі значними знижками будь-які послуги, які люди здатні продемонструвати роботам.

Окрім квартир у Нью-Йорку, компанія вже збирає дані в інших країнах. Зокрема, в Туреччині в межах аналогічної програми механіки ремонтують автомобілі, а їхні дії також записуються для подальшого навчання систем штучного інтелекту.

Подібні технології можуть використовуватися для створення роботів у найрізноманітніших сферах – від побутових помічників до машин для промисловості та навіть військових завдань.

Не всі поділяють оптимізм розробників. Фахівці з цифрових прав попереджають про ризики, пов'язані з передачею настільки великого обсягу особистої інформації.

Директор із відкритого доступу та взаємодії з технологічною спільнотою в Electronic Frontier Foundation Рорі Мір назвав такі практики тривожним трендом.

Навіть якщо ви довіряєте компанії, яка збирає дані, завжди існує ризик, що ця інформація буде передана іншим компаніям або державним структурам,

– зазначив він.

За словами експерта, люди часто недооцінюють довгострокові наслідки передачі своїх персональних даних.

Ще жорсткіше висловилася директорка програми зі штучного інтелекту та прав людини в Electronic Privacy Information Center Каллі Шредер. Вона назвала проєкт "диявольськи креативним способом продавати вторгнення в приватність".

На її думку, записи з квартир можуть містити величезний обсяг чутливої інформації, а технології, створені на їхній основі, у перспективі можуть замінити частину нинішніх працівників клінінгової сфери.

Чи готові люди обмінювати приватність на безкоштовні послуги?

Попри критику, у компанії наполягають на прозорості своєї моделі. Килич стверджує, що користувачі соціальних мереж та онлайн-сервісів щодня передають свої дані технологічним компаніям, часто навіть не розуміючи, як саме вони використовуються.

Ваші дані використовуються щодня, але ви не знаєте для чого і не отримуєте за це винагороди. Безкоштовна послуга означає, що вам хоча б платять за це, і це чесна та зрозуміла угода,

– заявив він.

Водночас компанія визнає, що такий підхід підходить не всім. Цікаво, що багато молодих працівників Shift не лише не заперечують проти постійного запису, а й активно підтримують ідею. Дехто навіть залучає до збору даних членів власних родин. Один зі співробітників розповів, що передав матері комплект обладнання для запису її домашніх справ від першої особи.

Поки одні бачать у цьому новий рівень цифрового спостереження, інші сприймають проєкт як можливість долучитися до створення технологій, які можуть змінити ринок праці та побут у найближчі десятиліття.