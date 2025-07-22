Официально: Бетельгейзе имеет звезду-спутника, которая значительно слабее ее

Астрономы объявили, что красный гигант Бетельгейзе имеет спутника. Это открытие объясняет странное поведение звезды, в частности ее загадочные колебания яркости. К сожалению, судьба этого тусклого и едва заметного объекта уже предрешена – он будет уничтожен, когда Бетельгейзе взорвется сверхновой.

Что известно о новой звезде и ее будущем?

Бетельгейзе – одна из самых ярких звезд на ночном небе, расположена в созвездии Ориона. Это красный гигант, который находится на финальной стадии своей жизни. Масса Бетельгейзе превышает солнечную в 16-19 раз, а радиус – примерно в 764 раза. Из-за своих огромных размеров она живет недолго и, по прогнозам, в течение следующих 100 000 лет взорвется как сверхновая, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный пресс-релиз NSF NOIRLab.

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Одной из главных тайн Бетельгейзе были странные колебания ее яркости. Если короткий цикл в 400 дней ученые объясняли внутренними пульсациями, то длиннее, шестилетний цикл, оставался загадкой. Кто-то предполагал, что это из-за облака пыли, которая периодически закрывает звезду от нас, другие вообще спекулировали сферами Дайсона. Новое открытие дает ответ: причиной является небольшая звезда-спутник, вращающаяся вокруг гиганта. Заметить ее было крайне сложно из-за ослепительной яркости Бетельгейзе.

Для своих выводов астрономы использовали метод спекл-изображений, который позволяет минимизировать искажения от земной атмосферы. Хотя уверенность в обнаружении пока невысока, характеристики объекта идеально совпадают с прогнозами.

Новую звезду уже назвали. Поскольку "Бетельгейзе" с арабского означает "рука великана", ее спутнику предложили имя Сиварха, что означает "ее браслет".

Характеристики звезды Сиварха таковы:

Она имеет массу примерно в 1,6 раза больше Солнца.

Вращается вокруг Бетельгейзе на расстоянии около 4 астрономических единиц (это меньше, чем расстояние от Солнца до Юпитера).

Период вращения составляет 5,94 года, что соответствует таинственному циклу колебаний.

Сиварха – молодая звезда, в ядре которой еще не начался термоядерный синтез. Однако ее жизнь, вероятно, так никогда и не начнется полноценно. Когда Бетельгейзе взорвется, ее спутник окажется прямо в эпицентре взрывной волны и будет уничтожен. Самое интересное, что обе, вероятно, родились вместе. Но из-за размеров Бетельгейзе уже является старой, а Сиварха – еще молодая по меркам выгорания их материала.

Следующая возможность для наблюдения за Сивархой появится в ноябре 2027 года. Ученые надеются получить более четкие изображения этой обреченной звезды.