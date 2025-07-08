Абсолютный хлам со странным названием: основатель Twitter создал самый безопасный мессенджер

Джек Дорси представил бета-версию программы под названием BitChat – особого мессенджера, который функционирует без интернета. Это приложение обещает высочайшую безопасность, приватность и независимость от централизованных серверов. Но главная его проблема в том, что вы вряд ли сможете придумать, как его применить.

Что такое BitChat

BitChat – это децентрализованное приложение для обмена сообщениями, который работает через Bluetooth, создавая так называемую mesh-сеть. В такой системе каждое устройство одновременно выступает клиентом и ретранслятором, позволяя сообщениям "прыгать" между гаджетами в радиусе до 30 метров. Это означает, что для общения не нужны серверы, номера телефонов или даже доступ к интернету. Если пользователь выключает Bluetooth, система может сохранять сообщения и доставлять их позже, когда устройство снова подключится, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Джека Дорси.

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Особенностью BitChat является его акцент на приватности. Сообщения шифруются с помощью современных алгоритмов, таких как AES-256-GCM, и по умолчанию хранятся только в памяти устройства, не попадая в облачные хранилища. Приложение поддерживает временные сообщения, которые исчезают после доставки или через определенное время, а также групповые чаты с хэштегами и возможностью установки паролей для дополнительной защиты.

BitChat (хотя сам Дорси пишет его название просто "bitchat", без больших букв, что можно ненароком прочитать совсем не так, как задумывалось – bitchat) разработан для использования в условиях, где интернет недоступен или нестабилен: во время протестов, в зонах стихийных бедствий, в отдаленных регионах или в условиях цензуры и намеренно выключенного властями интернета.

Применить мессенджер в обычных условиях вам вряд ли удастся. Маловероятно, что в радиусе 30 метров вы найдете хотя бы одного пользователя с постоянно включенным Bluetooth и имеющимся приложением. А даже если такой и будет, цепочка может оборваться на следующих 30 метрах или дальше.

Сейчас все выглядит так, что это приложение может понадобиться только очень узкому кругу людей где-то в Китае, где власть отслеживает коммуникации пользователей. Однако в обычных условиях вы разве что можете общаться в нем с другом, который живет в соседней квартире. Но вряд ли у вас возникнет потребность в столь зашифрованной переписке, если только вы не планируете что-то незаконное. Маловероятно, что для сообщений о том, как прошел день, кто-то будет использовать BitChat, а не привычный Telegram или WhatsApp.

Дорси говорит, что в будущем все-таки планирует добавить поддержку Wi-Fi, что позволит передавать большие объемы данных и расширить возможности. Сообщения в таком случае все еще будут оставаться зашифрованными.

Сейчас бета-версия доступна для iOS через TestFlight, а начальный код можно найти на GitHub.