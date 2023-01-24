Гравитационные волны помогут нам заглянуть в прошлое

Ученых беспокоит немало вопросов о нашей Вселенной, но одним из самых загадочных является начало. Группа физиков из Принстонской лаборатории плазмы при Министерстве энергетики США установила, как использовать рябь в ткани пространства-времени для того, чтобы заглянуть в прошлое вплоть до начала образования Вселенной.

По мнению ученых, нам помогут гравитационные волны – именно те, которые очень трудно зафиксировать. Изучение их движения через планеты и межгалактический газ позволит лучше понять состояние Вселенной вскоре после Большого взрыва.

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Непосредственно увидеть раннюю Вселенную мы не можем, но, возможно, нам удастся увидеть, как гравитационные волны того времени влияли на вещество и излучение, которое мы наблюдаем сегодня,

– сказал Дипан Гарг, руководитель научного проекта.

Ганг и его команда применили свои знания в физике плазмы и реакции термоядерного синтеза для расчета движения электромагнитных волн через ионизированный газ, содержащий электроны и ядра атомов. Как оказалось, этот процесс похож на движение гравитационных волн через вещество.

Что такое гравитационные волны?

Гравитационные волны, предусмотренные Эйнштейном 1916 года, это препятствия в ткани пространства-времени, вызванные движением очень плотных объектов типа черных дыр или нейтронных звезд. Волны двигаются со скоростью света. Астрономы зафиксировали их впервые 2015 с помощью инструментов обсерватории LIGO.

Исследуя явление прецессии – что-то вроде колебаний раскрученного волчка, возникающего, когда две древние черные дыры сталкиваются и сливаются в одну, международная команда ученых смогла в 2022 году подтвердить гравитационный феномен, предусмотренный Альбертом Эйнштейном. Когда два массивных объекта закручиваются друг вокруг друга, они создают рябь на ткани пространства-времени, которые разносят по всей Вселенной энергию и угловой момент.

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В чем состоит открытие ученых

Гарг разработал формулы, теоретически позволяющие выявить скрытые свойства небесных объектов с помощью гравитационных волн. Проходя через вещество, они создают свет, свойства которого зависят от плотности вещества. Анализ этого света раскрывает свойства звезд, расположенных в миллионах световых лет от нас.

В потенциале такой метод может поднять занавес над там, что происходило непосредственно в процессе и сразу после Большого взрыва. Теперь исследователи собираются использовать свой метод для анализа данных.