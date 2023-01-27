Поплыла за покупками: аквариумная рыбка взломала кредитную карту хозяина через Nintendo Switch

Японский блогер проводил необычный эксперимент с аквариумной рыбкой и игровой приставкой Nintendo Switch, но в какой-то момент все пошло не так, как он планировал: рыбка добралась до его денег.

Автор YouTube-канала собрал устройство с видеокамеры и сетки с символами, перед которыми плавала его аквариумная рыбка. Система интерпретировала перемещение рыбок как ввод команд, что позволяло таким образом "проходить" разные игры. Процесс странный, но зрителям нравилось за этим наблюдать.

Интересно Ученые предлагают использовать людей как антенны для питания 6G

Что произошло дальше

Минус плана в том, что из-за хаотичности поведения рыбкам необходимо сделать огромное количество перемещений — к примеру, на прохождение игры Pokémon Sapphire они потратили 3195 часов против в среднем 30 часов у людей. Поэтому блогер обычно запускал трансляцию и шел по своим делам. Так было и в этот раз, но игра внезапно зависла и система переключилась в основное меню. Контроллер при этом продолжал фиксировать перемещение рыбки.

Зрители увидели, как рыбка активировала сервис Nintendo eShop, прошла авторизацию, а затем создала запрос на пополнение счета Switch с привязанной кредитки блогера.

с привязанной кредитки блогера. Когда запрос успешно прошел, рыбка купила хозяину новый аватар , затем загрузила эмулятор N64 и также переименовала его аккаунт в "ROWAWAWAWA¥".

, затем загрузила эмулятор N64 и также переименовала его аккаунт в "ROWAWAWAWA¥". Но и этого ей было мало – от имени владельца она написала электронное письмо PayPal для подтверждения транзакций.

В общем молчаливый "хакер" дебоширил 7 часов. Техподдержка Nintendo позже согласилась отменить операцию и вернула средства, но не игровые баллы. Ущерб в результате оказался небольшим.

Аквариумная рыбка "взламывает" кошелек блогера: видео