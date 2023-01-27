Автор YouTube-каналу зібрав пристрій із відеокамери та сітки з символами, перед якими плавала його акваріумна рибка. Система інтерпретувала переміщення рибок як введення команд, що дозволяло таким чином "проходити" різні гри. Процес дивний, але глядачам подобалося за цим спостерігати.

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Що сталося далі

Мінус задуму в тому, що через хаотичність поведінки рибкам треба зробити дуже багато переміщень — наприклад, на проходження гри Pokémon Sapphire вони витратили 3195 годин проти в середньому 30 годин у людей. Тому блогер зазвичай запускав трансляцію і йшов у своїх справах. Так було і цього разу, але гра раптово зависла і система переключилася в основне меню. Контролер при цьому продовжував фіксувати переміщення рибки.

Глядачі побачили, як рибка активувала сервіс Nintendo eShop, пройшла авторизацію, а потім створила запит на поповнення рахунку Switch з прив'язаної кредитки блогера.

з прив'язаної кредитки блогера. Коли запит успішно пройшов, рибка купила господареві новий аватар , потім завантажила емулятор N64 і також перейменувала його обліковий запис на "ROWAWAWAWA¥".

, потім завантажила емулятор N64 і також перейменувала його обліковий запис на "ROWAWAWAWA¥". Але й цього їй було мало – від імені власника вона написала електронного листа PayPal для підтвердження транзакцій.

Загалом мовчазний "хакер" бешкетував 7 годин. Техпідтримка Nintendo потім погодилася скасувати операцію та повернула гроші, але не ігрові бали. Збитки в результаті виявилися невеликими.

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