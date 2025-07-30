В России все чаще блокируют сайты или полностью отключают интернет – то под предлогом репетиции парада, то для защиты от украинских дронов, то по другим причинам. Однако на этот раз главный регулятор сетевого пространства "Роскомнадзор" заблокировал доступ даже к сервису Speedtest американской компании Ookla, хотя он не распространяет новости или другую похожую информацию. Как это объяснили?

Почему Россия запретила Speedtest?

Такое решение объяснили необходимостью защитить российский интернет от потенциальных "угроз для безопасности российского интернета". Депутат Госдумы Антон Немкин утверждает, что сервис собирал техническую информацию о российских сетях, которая может заинтересовать западные спецслужбы, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда" со ссылкой на российские источники.

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Системы типа Speedtest действительно позволяют получить информацию о конфигурации сетей связи, оборудования, нагрузку и пропускную способность. Эти данные впоследствии могут использоваться для организации адресных DDoS-атак. Вместо заблокированного сервиса Speedtest россиянам порекомендовали пользоваться отечественным аналогом "ПроСеть", за созданием которого стоит Центр мониторинга и управления сетями связи. Этот же орган отвечает за блокировку иностранного контента на территории России.

Блокировка Speedtest совпала с масштабными перебоями в интернете по всей России. По данным "Экономической правды", сбои фиксируются в 77 регионах РФ, в частности в Приморье, Сахалине и Камчатке. Неизвестно, связаны ли эти два события.

Самое интересное, что это уже не первый конфликт компании с российскими властями – ранее Ookla оштрафовали сначала на 1 миллион рублей за отказ локализовать персональные данные российских пользователей, а затем повторно еще на 6 миллионов рублей за повторный отказ.

Что такое Speedtest?

Speedtest – это сервис, который предоставляет бесплатный анализ показателей производительности интернет-соединения. Сегодня он является самым популярным средством для тестирования скорости интернета в мире, ведь по состоянию на февраль 2024 года с его помощью было проведено более 52.3 миллиарда тестов.

Speedtest измеряет скорость между вашим устройством и сервером компании. Процесс тестирования происходит в несколько этапов:

Выбор сервера и пинг.

Тестирование скорости загрузки данных – как быстро вы можете получать данные из интернета.

Тестирование скорости отгрузки данных – как быстро вы можете отправлять данные в интернет.

Вычисление результатов.

Speedtest ежедневно проводит более 11 миллионов уникальных тестов. Он использует более 16 000 географически распределенных серверов по всему миру. Но в России, судя по всему, нет ни одного.