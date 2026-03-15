В ОП ответили, будет ли полный запрет Telegram в Украине

В Офисе Президента объяснили, что не стремятся полностью запретить Telegram в Украине. Речь идет лишь о деанонимизации анонимных каналов.

Об этом заместитель руководителя ОП Ирина Верещук сообщила для Новости.Live.

Смотрите также Как Украина Telegram (не)блокировала: полная хронология попыток запрета мессенджера и где мы сейчас

Что будет с Telegram в Украине?

Как заявила Верещук, она никогда не предлагала запретить Telegram в Украине. Сейчас говорится о борьбе с анонимными каналами.

Ведь, по словам заместителя главы ОП, через них Россия может вербовать украинцев и распространять дезинформацию. Именно поэтому власть стремится деанонимизировать такие ресурсы.

Не может на пятом году полномасштабного вторжения страна-агрессор использовать телеграмм-каналы для вербовки украинцев. Мы должны сделать все, чтобы деанонимизировать эти каналы,

– объяснила Верещук.

В Офисе Президента также добавили, что вопрос использования Telegram рассматривают прежде всего с точки зрения безопасности, а не как ограничение свободы слова.

Почему вопрос Telegram подняли в Украине?