Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn, однако не все пошло по плану

Компания Blue Origin осуществила первый успешный запуск тяжелой ракеты New Glenn, которая должна стать конкурентом Falcon Heavy от SpaceX. Сам запуск прошел удачно, однако первую ступень посадить не удалось.

16 января 2025 года в 11:03 по киевскому времени компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, впервые запустила в космос новую тяжелую ракету New Glenn, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blue Origin. Запуск состоялся со стартовой площадки во Флориде, а ракета вывела на орбиту экспериментальный груз.

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Детали первого полета New Glenn

После старта компания подтвердила успешное отделение второй ступени ракеты вместе с грузом. На этот раз грузом стал стенд управляющих модулей будущего космического аппарата Blue Ring Pathfinder, который остался соединенным со второй ступенью.

На его основе инженеры Blue Origin будут тестировать системы связи и общее управление. В будущем Blue Ring будет использоваться как орбитальный буксир для доставки грузов заказчиков на заданные орбиты и обслуживания других миссий.

Вторая ступень New Glenn способна доставлять до 45 тонн груза на низкую околоземную орбиту (LEO), тогда как аппарат Blue Ring сможет транспортировать до 3 тонн полезной нагрузки.

Для сравнения, Falcon Heavy от SpaceX может выводить на LEO до 64 тонн груза. Обе ракеты будут соревноваться за коммерческие заказы на запуск тяжелых грузов в космос.

Запуск New Glenn – смотрите видео:

Неудачная попытка посадки первой ступени

Первая ступень New Glenn является многоразовой и рассчитана на 25 запусков. Во время дебютного полета компания пыталась осуществить посадку первой ступени на автономную платформу Jacklyn в Атлантическом океане, которую назвали в честь матери Джеффа Безоса. Ракета успешно активировала три двигателя во время возвращения в атмосферу, но совершить посадку не удалось.

Посадки первой ступени не произошло, но мы были близки к этому,

- заявил представитель Blue Origin.

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По его словам, компания собрала большое количество важных данных. Успешная посадка была бы неожиданностью, ведь Blue Origin неоднократно подчеркивала перед запуском, что это была вторичная цель, которая вряд ли будет достигнута во время первой миссии NG-1.