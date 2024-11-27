Bluesky уже нарушает правила Европейского Союза, хотя до сих пор считается мелким сервисом

Социальная сеть Bluesky, популярность которой сейчас стремительно растет из-за оттока пользователей из X, нарушает правила Европейского Союза. Хотя официально власти еще не выдвигали обвинений, поскольку сервис слишком мал, чтобы на него распространялся закон, эксперты уже заговорили о потенциальных будущих претензиях, которые компании лучше урегулировать заранее.

Что не так

Европейский закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в феврале. Это система регулирования интернета, призвана способствовать большей прозрачности и борьбе с незаконным и токсичным контентом на различных онлайн-платформах, в социальных сетях, на рынках и в других местах. Хотя определенные правила и касаются всех поставщиков онлайн-услуг, многие из них распространяются только на тех, кто был определен "очень большой онлайн-платформой" или VLOP. ЕС старательно придерживается этих правил, давя на такие компании, как Meta, Google, Apple и другие. Похоже, очередь теперь дошла и до Bluesky, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Оказалось, что Bluesky нарушает правила Европейского Союза, которые предусматривают, что все онлайн-платформы должны регулярно публиковать региональные данные о количестве пользователей. Так, статья 24 DSA требует от всех онлайн-платформ, которые обслуживают рынок ЕС, дважды в год отчитываться о региональном количестве пользователей "в общедоступном разделе своего онлайн-интерфейса". Социальная сеть, ранее известная как Twitter, делает именно так, как и Meta, но, похоже, Bluesky не обращает внимания на это требование.

Согласно DSA, штрафы, которые могут быть наложены на платформы за непредоставление информации, могут достигать до 1% от их глобального годового оборота.

Недавно соцсеть Bluesky самостоятельно сообщила, что привлекла уже 20 миллионов пользователей по всему миру. Но правила предусматривают, что любая платформа должна иметь не менее 45 миллионов пользователей именно из ЕС, чтобы считаться крупной. Это означает, что Bluesky пока не должна подчиняться законам, которые применяются к VLOP. Но она все равно должна указать количество пользователей в Евросоюзе, чтобы регуляторы могли узнать, когда соцсеть перейдет этот рубеж, и когда нужно начинать применять к ней все остальные правила. Ведь компания может просто не объявить о следующих показателях и нелегально продолжить деятельность, называя себя небольшим сервисом.

Статья 24 Закона о цифровых услугах действительно требует от всех онлайн-платформ в ЕС, включая Bluesky, сообщать о количестве своих пользователей дважды в год (в феврале и августе) на собственном сайте. Это помогает Комиссии отслеживать развитие рынка и потенциально определять — или не определять — платформы как [VLOP], если они достигают порога в 45 миллионов ежемесячных активных пользователей в ЕС,

– сказал представитель Европейской комиссии Томас Регнье.

Европейская комиссия уже обратилась к государствам-членам, где обычно применяются общие правила, с запросом, или "они могут найти любые следы деятельности Bluesky" в их стране, например, офис, к которому можно обратиться, чтобы получить соответствующую информацию. Забегая вперед, они ничего не найдут, поскольку главный офис компании расположен в США. Основателем ее является американец Джек Дорси, который ранее создал Twitter, а также Джереми Миллер, который написал для сайта основной протокол.

Представитель Bluesky заявил, что компания уже "активно работает с юристами", чтобы обеспечить соответствие Bluesky правилам ЕС.