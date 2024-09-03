В субботу, находясь внутри капсулы Boeing Starliner, пристыкованной к МКС, астронавт Бутч Уилмор обнаружил необычный звук, доносившийся из космического корабля. Уилмор немедленно уведомил Центр управления полетами в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне, описав шум как "странный" и попросив провести дальнейшее расследование его происхождения.

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После отчета Уилмора Центр управления полетами подключился к аудиосистеме Starliner, чтобы самостоятельно прослушать звук. Странный "пульсирующий шум, почти как сонар" был подтвержден, однако точная причина звука остается неизвестной.

Что это может быть

Капсула Starliner, которая поддерживает связь с МКС с помощью радиочастотной системы во время полета, после стыковки переходит на жесткое кабельное соединение. Эта система передает звук, который потенциально может быть причиной странного шума.

Странные звуки в космосе не являются чем-то необычным: в 2003 году китайский астронавт Ян Ливей сообщил, что во время космического полета слышал звук, похожий на удары деревянного молотка по железному ведру, который позже объяснили небольшими деформациями, вызванными разницей давления между внутренними и внешними стенками космического корабля.

Проклятие Starliner