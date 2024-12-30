Забудьте о полутора градусах, потому что ИИ говорит, что повышение температуры на 3 градуса уже неизбежно

Исследование с использованием искусственного интеллекта показывает, что региональное потепление превысит критические пороги быстрее, чем ожидалось. В большинстве регионов оно точно выйдет за полтора градуса, определенные Парижским климатическим соглашением как предельный предел. Уязвимые регионы, такие как Южная Азия, сталкиваются с еще большими рисками.

Что нас ждет

Три ученые проанализировали данные 10 глобальных климатических моделей, используя искусственный интеллект для повышения точности. Их выводы указывают на то, что региональные пороги потепления превысят критический порог в 1,5 градуса к 2040 году. Кроме того, ожидается, что несколько регионов превысят порог в 3 градуса к 2060 году. Это значительно раньше, чем предполагалось по предварительным оценкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в Environmental Research Letters. Ожидается, что регионы Южной Азии, Средиземноморья, Центральной Европы и части Африки к югу от Сахары достигнут этих пороговых значений быстрее, чем другие, что усилит риски для их экосистем и общин.

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В исследовании, проведенном профессором Университета штата Колорадо Элизабет Барнс, профессором Стэнфордского университета Ноа Диффенбо и профессором Швейцарской высшей технической школы Цюриха Соней Сеневиратне, был использован передовой подход трансферного обучения на основе искусственного интеллекта, который интегрирует знания из нескольких различных климатических моделей и наблюдений для уточнения предварительных оценок и предоставления точных региональных прогнозов.

Вот подробные цифры, которые были получены благодаря этому трансферному обучению на основе искусственного интеллекта:

34 региона превысят порог в 1,5 градуса до 2040 года.

31 из этих 34 регионов, как ожидается, достигнут 2 градуса потепления к 2040 году.

26 из этих 34 регионов, по прогнозам, превысят 3 градуса потепления к 2060 году.

Наше исследование подчеркивает важность включения инновационных методов искусственного интеллекта, таких как трансферное обучение, в климатическое моделирование, чтобы потенциально улучшить региональные прогнозы и предоставить практическую информацию для политиков, ученых и общин по всему миру,

– говорит Элизабет Барнс.

Ноа Диффенбо добавила: "Важно сосредоточиться не только на глобальном повышении температуры, но и на конкретных изменениях, происходящих на местном и региональном уровнях. Определив, когда будут достигнуты региональные пороги потепления, мы сможем более четко предсказать время конкретных воздействий на общество и экосистемы. Проблема заключается в том, что региональные изменения климата могут быть более неопределенными как из-за того, что климатическая система является более зашумленной в меньших пространственных масштабах, так и из-за того, что процессы в атмосфере, океане и на поверхности суши создают неопределенность относительно того, как именно определенный регион будет реагировать на глобальное потепление".