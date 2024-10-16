YouTube кардинально обновил платформу: что изменилось в мобильной и веб-версии приложений

YouTube выпустил значительное обновление для своих мобильных, веб- и телевизионных приложений, которое добавляет новые функции, улучшает контроль над воспроизведением видео, а также вводит ряд изменений.

Что нового появилось на YouTube

Управление скоростью воспроизведения

Одно из важнейших обновлений – введение более точного контроля скорости воспроизведения. Ранее пользователи могли регулировать скорость воспроизведения видео только с шагом 0,25x. С новым обновлением YouTube теперь позволяет регулировать скорость с меньшим шагом 0,05x.

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Пользователи могут просто касаться символов "+" или "-" в обновленном меню, чтобы точно настроить скорость воспроизведения в соответствии со своими предпочтениями.

Таймер сна

Кроме того, YouTube добавил функцию таймера сна для всех пользователей, которая ранее была доступна только для владельцев YouTube Premium. Эта функция позволяет пользователям устанавливать таймер для остановки воспроизведения после выбранного периода.

Совместные плейлисты

С новым обновлением также стало проще создавать совместные плейлисты и делиться ими. Теперь пользователи могут приглашать других к участию в плейлистах с помощью совместных ссылок или QR-кодов. Соавторы могут добавлять собственные фотографии в виде миниатюр или использовать инструмент YouTube GenAI. Хотя пока соавторы плейлистов не могут голосовать за видео, эта функция будет внедрена позже.

Изменения в дизайне

Среди других изменений – улучшение дизайна мобильного приложения, особенно в горизонтальном режиме на устройствах Android, где большие миниатюры видео и текст облегчают навигацию. Видеоплеер также был оптимизирован, чтобы он лучше реагировал на действия пользователя. Ожидается, что в будущем эти функции будут реализованы на iOS.

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Мини-плеер стал более удобным для пользователей, позволяя им изменять размер и перемещать его по экрану во время просмотра контента. Для пользователей ТВ-приложений YouTube улучшил интерфейс Shorts. Создателей контента также порадует новый набор иконок, добавленных для улучшения взаимодействия с аудиторией.