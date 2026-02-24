Мощный "бомбовый циклон" с молниями накрыл США: что зафиксировали спутники из космоса

Северо-восток США охватила масштабная зимняя буря, которую метеорологи классифицировали как "бомбовый циклон". Стихия принесла с собой ураганный ветер, экстремальные снегопады и редкие атмосферные явления. Спутники NASA и NOAA ведут наблюдение за штормом с орбиты, фиксируя его быстрое усиление, пока на земле объявляют чрезвычайное положение и вводят ограничения на передвижение для миллионов жителей.

Шторм, который начался в воскресенье вечером, сопровождается ветром, скорость которого в отдельных местах, например на мысе Монток в Нью-Йорке, достигала 135 километров в час. Зрелище на событие из космоса впечатляющее и ужасающее одновременно, рассказывает Space.com.

Смотрите также Ракета NASA, которая доставит астронавтов к Луне, имеет новую проблему и отправляется на ремонт

Что говорят ученые об историческом шторме?

Метеорологический термин "бомбовый циклон" происходит от понятия "бомбогенез", что означает стремительное падение атмосферного давления в центре бури – минимум на 24 миллибара в сутки.

Такое явление провоцирует резкое усиление непогоды с интенсивным снегом и подтоплением побережья, что наглядно продемонстрировали снимки спутника GOES East, пишет NOAA.

Из-за опасных условий власти нескольких штатов объявили чрезвычайное положение, а в некоторых районах введен временный запрет на поезда.

Шторм над Нью-Йорком из космоса – смотрите видео:

Особенной чертой этого циклона стали зафиксированные вспышки молний, что свидетельствует о возникновении редкого "снежного грома". Ученые объясняют это явление сочетанием сильной нестабильности воздушных масс и высокой влажности над поверхностью земли.

Вспышки молний – вид на шторм из космоса – смотрите видео:

Что известно о последствиях стихии?