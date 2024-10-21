Этот браузер поможет оставаться онлайн даже при плохой сети: как он работает
Если вы часто сталкиваетесь с нестабильной сетью, например, во время отключений света, полезно иметь под рукой программы и сервисы, которые не требуют от вашего устройства значительных ресурсов. Одним из таких является браузер Violoncello. Рассказываем подробнее о том, чем он может быть полезен.
Как объясняет разработчик, компания Tectra Systems, браузер Violoncello делает просмотр веб-страниц в условиях низкой пропускной способности более терпимым. Он позволяет оставаться на связи и загружать сайты даже при слабом соединении, пишет 24 Канал.
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Что такое Violoncello
- Violoncello – это мобильный браузер, который отображает страницы в интернете в виде чистого текста, без изображений, видео и таблиц. Это исключительно текстовый браузер, который игнорирует шрифты, CSS и JavaScript и отображает только структуру и макет контента в HTML-файле.
- Программа доступна только на мобильных платформах, которые работают на Android и iOS. Существуют бесплатная и платная версии, причем платная версия предлагает преимущественно функции кастомизации и позволяет поддерживать разработчика. Поэтому вам будет полностью достаточно даже обычной бесплатной.
- Поскольку Violoncello не загружает медиа, в том числе и надоедливую рекламу, ваши страницы будут открываться гораздо быстрее и использовать меньше трафика.
Хотя он не такой мощный, как некоторые десктопные текстовые браузеры (например, не поддерживает текстовые поля), Violoncello обеспечивает базовую функциональность для пользователей, которым нужно оставаться онлайн с ограниченным соединением.
Причины использовать Violoncello
Есть несколько причин использовать Violoncello:
- Плохое соединение с сетью, о котором мы уже упомянули.
- Просмотр без отвлечения внимания. Это также может быть полезно, когда вам нужно прочитать большой текстовый пост в блоге или статью, не отвлекаясь на изображения и видео.
- Уменьшение использования мобильных данных. Violoncello может помочь, когда у вас ограниченный тарифный план и вам нужно сохранить каждый возможный мегабайт.
- Он менее требователен. Поскольку браузер использует меньше данных и требует меньше ресурсов, Violoncello может помочь продлить срок службы вашего аккумулятора, особенно когда вы находитесь далеко от дома без источника питания.
Как работает Violoncello
Сначала вы должны загрузить приложение с Play Store или App Store. При первом открытии Violoncello появляется домашняя страница, которая позже будет показывать недавно посещенные страницы, а также предложение перейти на Premium.
Интерфейс Violoncello достаточно прост в использовании:
- Строка поиска внизу позволяет искать термин или вводить URL-адрес, а с помощью иконки слева от строки можно получить доступ к главному меню.
- Из главного меню вы можете перезагружать страницу, добавлять/просматривать закладки, переходить между вкладками, искать текст на страницах, делиться ссылками и печатать страницы.
- Нажав на кнопку "Настройки", вы увидите список опций, которые позволяют вам настроить интерфейс браузера по своему вкусу.
- Чтобы еще больше сэкономить ресурсы вашего смартфона, вы можете установить DuckDuckGo поисковой системой по умолчанию – она менее требовательна к просмотру HTML-страниц, чем Google, и не запускает миллион трекеров в фоне.
- Вы также можете включить плавающую верхнюю кнопку, и не забудьте оставить включенной опцию "Показывать навигацию по сайту".
Violoncello не является идеальной заменой графическим мобильным браузерам, таким как Chrome и Safari. Богатые на взаимодействие сайты, которые полагаются на JavaScript (например, YouTube и Instagram), в основном непригодны для использования через этот браузер. Домашняя страница Google также не работает, поскольку не работают текстовые поля.
Однако Violoncello прекрасно справляется с просмотром простых сайтов, ориентированных на чтение, а не на взаимодействие с контентом. Он идеально подходит для чтения новостей и блогов или быстрого поиска информации, когда вам нужны какие-то данные, но не нужна полная функциональность. Сильные стороны Violoncello перевешивают его ограничения.