Монетный двор Великобритании добывает золото из электронных отходов

Официальный производитель монет в Великобритании открыл в Южном Уэльсе новый завод по добыче золота из старых печатных плат. Предприятие планирует перерабатывать до полутонны золота в год.

На заводе площадью около 3700 квадратных метров используется передовая технология, разработанная канадской компанией Excir, для извлечения золота 999,9 пробы из печатных плат. Золото используется в бытовой электронике, такой как телевизоры, ноутбуки и мобильные телефоны.

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Этот новый метод является более энерго- и экономически эффективным по сравнению с традиционными методами добычи золота, поскольку завершает процесс за считанные минуты.

Инновационный процесс переработки: как это работает

Процесс получения золота на заводе позволяет перерабатывать до 4400 тонн печатных плат в год, получая до полутонны драгоценного металла. По текущим ценам это количество золота оценивается в 34 миллиона долларов.

Следует заметить, что крупные технологические компании уже давно занимаются переработкой печатных плат. Например компания Dell с 2018 года ежегодно перерабатывает более 900 000 тонн электронных отходов.

Что будет с восстановленным золотом

Завод Королевского монетного двора решает значительную экологическую проблему, поскольку, по данным ООН, в 2022 году в мире будет образовано 68 миллионов тонн электронных отходов. Завод обеспечивает стабильное снабжение сырья, используя извлеченное золото для производства различных продуктов. Другие менее ценные материалы, такие как алюминий, медь, олово и сталь, также пройдут предварительную переработку.

Королевский монетный двор уже начал использовать восстановленное золото в своей производственной линии, выпустив коллекцию предметов роскоши, которая включает 886 изделий, таких как ожерелья, браслеты, кольца и серьги.

Цены на эти изделия колеблются от 275 фунтов стерлингов (350 долларов) до 110 000 фунтов стерлингов (140 000 долларов).