На заводе площадью около 3700 квадратных метров используется передовая технология, разработанная канадской компанией Excir, для извлечения золота 999,9 пробы из печатных плат. Золото используется в бытовой электронике, такой как телевизоры, ноутбуки и мобильные телефоны.
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Этот новый метод является более энерго- и экономически эффективным по сравнению с традиционными методами добычи золота, поскольку завершает процесс за считанные минуты.
Инновационный процесс переработки: как это работает
Процесс получения золота на заводе позволяет перерабатывать до 4400 тонн печатных плат в год, получая до полутонны драгоценного металла. По текущим ценам это количество золота оценивается в 34 миллиона долларов.
Следует заметить, что крупные технологические компании уже давно занимаются переработкой печатных плат. Например компания Dell с 2018 года ежегодно перерабатывает более 900 000 тонн электронных отходов.
Что будет с восстановленным золотом
Королевский монетный двор уже начал использовать восстановленное золото в своей производственной линии, выпустив коллекцию предметов роскоши, которая включает 886 изделий, таких как ожерелья, браслеты, кольца и серьги.
Цены на эти изделия колеблются от 275 фунтов стерлингов (350 долларов) до 110 000 фунтов стерлингов (140 000 долларов).