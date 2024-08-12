На заводі площею близько 3700 квадратних метрів використовується передова технологія, розроблена канадською компанією Excir, для вилучення золота 999,9 проби з друкованих плат. Золото використовується в побутовій електроніці, такій як телевізори, ноутбуки та мобільні телефони.

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Цей новий метод є більш енерго- та економічно ефективним у порівнянні з традиційними методами видобутку золота, оскільки завершує процес за лічені хвилини.

Інноваційний процес переробки: як це працює

Процес отримання золота на заводі дозволяє переробляти до 4400 тонн друкованих плат на рік, отримуючи до пів тонни дорогоцінного металу. За поточними цінами ця кількість золота оцінюється в 34 мільйони доларів.

Слід зауважити, що великі технологічні компанії вже давно займаються переробкою друкованих плат. Наприклад компанія Dell з 2018 року щорічно переробляє понад 900 000 тонн електронних відходів.

Завод Королівського монетного двору вирішує значну екологічну проблему, оскільки, за даними ООН, у 2022 році у світі буде утворено 68 мільйонів тонн електронних відходів. Завод забезпечує стабільне постачання сировини, використовуючи вилучене золото для виробництва різних продуктів. Інші менш цінні матеріали, такі як алюміній, мідь, олово та сталь, також пройдуть попередню переробку.

Що буде із відновленим золотом

Королівський монетний двір вже почав використовувати відновлене золото у своїй виробничій лінії, випустивши колекцію предметів розкоші, яка включає 886 виробів, таких як намиста, браслети, каблучки та сережки.

Ціни на ці вироби коливаються від 275 фунтів стерлінгів (350 доларів) до 110 000 фунтів стерлінгів (140 000 доларів).