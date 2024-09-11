Сломанный Cybertruck так долго стоял на обочине, что стал туристическим объектом

Cybertruck, без сомнения, привлекает к себе внимание то ли скандалами, то ли поломками, то ли своим видом. В одном из случаев электрический пикап Tesla стал своеобразной достопримечательностью города, получив даже собственную отметку на Google Maps. Он настолько долго стоял на улице сломанным и брошенным своим владельцем, что люди начали сходиться к нему, чтобы посмотреть.

Что известно

Cybertruck, о котором идет речь получил достаточно серьезные повреждения левой задней части. Среди прочего у него, похоже, отказала подвеска. Машину бросили на обочине дороги в достаточно оживленной части Сиэтла, и она со временем стала своеобразным мемом, особенно на странице r/CyberStruck на Reddit, которая высмеивает проблемы пикапа Tesla.

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После того как фото одинокого Cybertruck появилось в интернете, некоторые люди даже установили импровизированные памятники для поломанной машины.



Кто-то принес крест и цветы к Cybertruck / Фото mtragedy на Reddit

Один пользователь Reddit в комментариях утверждает, что он разговаривал с владельцем машины в воскресенье вечером, хотя подтвердить его слова невозможно:

Я зашел туда сегодня вечером по дороге на ужин. Владелец был на улице и не обрадовался нашему приходу. Он сказал, что несколько недель назад ребенок разбил его Cybertruck, и он все еще пытается найти страховку, чтобы его отремонтировать. Он сказал, что последние несколько дней люди преследовали его с женой, и он не понимал, почему. Мы сказали ему, что его грузовик по всему Reddit, и он еще больше разозлился. Мы довольно быстро уехали,

– написал автор комментария.

Очень быстро кто-то создал пиктограмму CyberStruck на Google Maps, а люди сразу же заполнили ее фальшивыми отзывами. К сожалению, Google уже удалил эту метку.

История подошла к концу

Но это шуточное "поклонение" брошенной машине продолжалось не очень долго. Согласно сообщению на Reddit, прохожие сообщили властям о брошенном автомобиле, поэтому чиновники в первую очередь попытались связаться с владельцем, чтобы предупредить: или он забирает свой Cybertruck, или его принудительно отбуксируют.

Похоже, представителям города не удалось найти владельца, поскольку уже 10 сентября, то есть вчера, Cybertruck был перемещен просто посреди ночи.

Момент эвакуации сломанного Cybertruck. На этих кадрах еще лучше видно, насколько сильно повреждены задние колеса: видео

Куда именно забрали пикап, неизвестно. Неясно также, стоит ли за этим стоит именно власть города, или это сам владелец решил вызвать эвакуатор и отбуксировать машину на стоянку, где он будет иметь достаточно времени, чтобы решить, что делать дальше.

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