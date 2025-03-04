Opera представляет AI Browser Operator, который выполняет работу за вас в вашем браузере

С наступлением эпохи искусственного интеллекта все крупные разработчики ИИ бросились создавать специальные агентские модели для работы в браузерах. Оказалось, что Opera, которая владеет одноименным браузером, также не осталась в стороне. Компания только что выпустила собственного ассистента с искусственным интеллектом под названием Browser Operator.

Что такое Browser Operator

Браузерные ассистенты – это специальные программы, которые интегрируются в ваш браузер, чтобы выполнять для вас различные многоэтапные задачи. Это не традиционный чат-бот, с которым вы говорите и которому задаете вопросы, но он имеет схожие черты. Чтобы начать работу с агентом, вам нужно сформулировать детальный запрос на естественном языке. Программа возьмет контроль над браузером и, умея нажимать кнопки, открывать ссылки, анализировать информацию на экране и принимать решения, выполнит это гораздо быстрее, чем если бы вы делали это самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу объявления Opera.

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Вот несколько примеров того, как можно применить технологию:

Представим, что вы планируете праздник и вам нужно купить для него некоторые вещи. Вы можете обратиться к Browser Operator и объяснить ему, что ожидаете определенное количество гостей на определенное событие, но у вас нет ничего для стола и украшений. Вы можете даже предоставить ему список покупок. Система самостоятельно откроет интернет-магазин, проведет поиск всех товаров, проанализирует их плюсы и минусы, определит лучшее соотношение цены и качества (если вы не укажете ему дополнительно покупать только самое дешевое) и добавит все это в корзину. Вам нужно будет только ввести данные карты в магазине (Browser Operator не будет иметь доступа к этим данным во избежание ошибок с деньгами) и вручную подтвердить оплату.

Или вы планируете путешествие. Попросите Browser Operator составить маршрут, указав основные локации, где хотите побывать. Пусть он найдет для вас отель в каждом месте, подберет комнаты по определенным характеристикам (вам останется только подтвердить оплату бронирования), а также найдет туристические места, развлечения, заведения питания и прочее.

Нужны контакты сразу нескольких компаний? Просто дайте Browser Operator список этих компаний и он сам откроет сайты каждой из этих фирм, найдет соответствующие разделы с контактами и в результате выдаст вам таблицу с телефонами, почтами и адресами, чтобы вам не пришлось самостоятельно и монотонно делать это вручную.

Таких примеров на самом деле может быть множество. Все ограничивается лишь вашей фантазией. Browser Operator призван сделать ваш опыт пользования интернетом эффективным благодаря интеграции искусственного интеллекта непосредственно в браузер. Он может помочь вам найти нужную пару обуви, быстро забронировать билеты на самолет или концерт и прочее.

Демонстрация работы Browser Operator: видео

По словам представителей Opera, ИИ-агент использует только локальные ресурсы браузера и компьютера, а функция AI Composer Engine обрабатывает информацию на устройстве, не отправляя ее на сторонние серверы. Поэтому вы можете не волноваться из-за приватности ваших запросов. Это гарантирует, что ваши данные о просмотре страниц и логины остаются в тайне.

В Opera добавили, что, в отличие от других помощников с искусственным интеллектом, Browser Operator не полагается на скриншоты или видеозаписи для понимания содержимого страниц.

Browser Operator получает доступ ко всей странице, не требуя ручной прокрутки, что дает быстрые и эффективные результаты. Это позволяет ИИ-агенту взаимодействовать с элементами, которые могут быть невидимыми для пользователя, например, со всплывающими окнами файлов cookie или чем-то, что размещено в самом низу страницы.

Наконец, вы можете прямо в процессе работы предоставлять уточнения и дополнения для детализации задачи, а сами задачи можно остановить в любое время, нажав кнопку "Отменить".