Чем соцсети могут быть полезными для нас и какие опасности они несут

Культура сегодня формируется не только в музеях, театрах или учебных заведениях, но и в цифровом пространстве. Социальные сети играют ключевую роль в распространении культурных ценностей, упрощая доступ к искусству и создавая новые формы самовыражения. Однако в то же время они могут искажать восприятие традиций и способствовать поверхностному пониманию культурного разнообразия.

Сегодня мы используем соцсети для получения информации из разных мест и даже стран. Мы ищем друзей, общаемся, устанавливаем и поддерживаем отношения, рассказывает 24 Канал.

А тем временем Meta вдруг снова заговорила о метавселенной, которую все давно забыли: что надо знать

Как мы познаем другую культуру со смартфоном в руках

Благодаря соцсетям мы можем оставаться в курсе событий разных государств, можем лучше понимать жителей других частей мира, воспринимать и познавать их культуру и даже поддерживать связь со своей родиной.

Это крайне важно в современном глобализированном и смешанном мире, где разные культуры сталкиваются друг с другом каждый день, особенно в соцсетях, как вот Facebook, Twitter, Instagram и TikTok. Именно поэтому социальные сети становятся все более популярными и глубже укореняются в нашу повседневную жизнь. Они обеспечивают нам среду и атмосферу, где люди со всех уголков мире могут делиться идеями, спорить, делиться знаниями, взаимодействовать и даже вдохновлять друг друга.

И все это независимо от пола, различных различий и географических границ. Ведь в интернете все знают, что ты кот, %username%.

В разных культурах мира ценятся своеобразные традиции, верования, ценности и нормы, что делают их уникальными. Социальные сети не просто связывают людей по всему миру, а способствуют взаимосвязанности и взаимозависимости культурно разнообразного мира. Благодаря социальным сетям люди из разных частей мира получили возможность познакомиться с другой культурой не посещая страну.

Не так давно интернет буквально пылал от видео где Хана-Раухити Майпи-Кларк возглавила акцию протеста в парламенте Новой Зеландии.

Протест в парламенте Новой Зеландии – видео:

При этом социальные сети влияют на то, как люди воспринимают "чужую" культуру и часто становятся пространством формирования и закрепления различных культурных стереотипов.

Таким образом выступая транслятором различных культурных достижений, платформы формируют и собственную культуру, "упаковывая" информацию в контент, который запоминается и стремительно распространяется по сети – это всем нам прекрасно известные мемы.

Свободный обмен мнениями... по крайней мере так было задумано

Ранее социальные сети практически не поддавались внешнему контролю, не имели единого центра, а потому каждый действовал в них так, как считал нужным. Благодаря интернету соцсети стали средством массовой коммуникации, который часто формировал из пассивного слушателя активного соучастника и соавтора.

Однако сегодня, к сожалению, все не так, как было раньше. Современный человек не просто стремится узнавать о событиях, он стремится их создавать и этому способствуют различные инструменты монетизации контента. Это влечет за собой немало негативных последствий – сети заполняются откровенно мусорным контентом, который призван вызвать у зрителя моментальную сильную эмоцию.

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Все для того, чтобы заставить его скролить больше и больше наполняя себя быстрым дофамином, или же наоборот, насытиться негативом, который затягивает не меньше, что приводит к такому явлению, как думскроллинг.

Думскроллинг (также известный как думсерфинг) – это акт потребления большого количества негативных новостей в Интернете за короткий промежуток времени. Эксперты по вопросам психического здоровья утверждают, что такая практика может нанести вред психическому здоровью.

Социальные сети основываются на двух принципах:

свободной коммуникации

и самонаправленной организации.

Согласно первому принципу, общей для всех пользователей социальных сетей является фундаментальная ценность свободы слова и свободного выражения мнения. Следующий принцип провозглашает возможность каждого найти собственное место в сети, или создать его самостоятельно – начать собственный дискурс, который выливается в свою ограниченную платформу, или информационный "пузырь".

Безлимитное пространство для творчества и активизма

Соцсети дают возможность художникам, писателям, музыкантам и другим творческим личностям представлять свои работы непосредственно своей аудитории. Например Instagram часто является центром визуального искусства, тогда как YouTube открыл безграничные возможности для блоггеров, которые предпочитают создавать видеоконтент.

Таким образом через социальные сети происходит сохранение и передача культурного наследия (какой бы она ни была) – от видео о народных традициях до документирования и фактического архивирования слепка времени или даже эпохи.

Кроме того, многие пользователи используют соцсети для продвижения различных инициатив, борьбы с дискриминацией, гендерным неравенством или другими актуальными проблемами. Например украинцы крайне часто используют соцсети для распространения петиций, собраний или информационных акций.

Дезинформация и направленный контроль

Однако вместе с открытостью они несут и риски – распространение дезинформации, поверхностное восприятие культурных явлений и формирование искаженного представления о реальности. Поэтому важно развивать критическое мышление и опираться на достоверные источники. Это прекрасно продемонстрировал период пандемии коронавируса, а сегодня это еще раз доказывает война между Россией и Украиной и многие другие события в мире.

В условиях полномасштабного вторжения России соцсети стали действенным инструментом популяризации нематериального культурного наследия Украины и расширения ее присутствия в глобальном информационном поле. Но вместе с тем, они стали действенным инструментом пропаганды и дезинформации в руках России.

Будущее социальных сетей: новые технологии и культурное влияние

Соцсети продолжают эволюционировать, интегрируя новые технологии. Расширенная (AR) и виртуальная реальность (VR) открывают новые форматы общения, позволяя пользователям взаимодействовать в цифровых средах и переживать уникальный культурный опыт. И хотя сегодня они находятся на этапе зарождения – это вероятное будущее, которое ждет пользователей гаджетов.

Перспективы развития соцсетей выглядят захватывающе: от повышения уровня персонализации контента до внедрения искусственного интеллекта для модерации дискуссий. В то же время вопросы приватности, безопасности данных и информационной гигиены приобретают все большее значение, а потенциальные проблемы постороннего влияния и контроля откровенно пугают.

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Правильное и сознательное использование соцсетей уже сейчас и в будущем будет способствовать построению более осведомленного и сплоченного общества. Они будут оставаться не только пространством развлечений, но и мощным инструментом культурного развития, обмена идеями и формирования будущего цифровой культуры, по крайней мере очень хочется в это верить.