Суперкомпьютеры будущего будут окружены пулеметами, колючей проволокой и будут питаться от АЭС

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт сделал довольно суровый прогноз относительно будущего искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров, которые будут отвечать за их работу. Он считает, что США и Китай организуют усиленную военную защиту таких объектов.

В разговоре с Noema Шмидт обрисовал мрачную картину развития ИИ, обусловленную геополитической напряженностью и соображениями национальной безопасности.

А тем временем Компания Илона Маска xAI построит суперкомпьютер для искусственного интеллекта Grok

Шмидт отметил, что обе страны, вероятно, будут регулировать и контролировать центры обработки данных ИИ с беспрецедентной строгостью. Опираясь на свой опыт после увольнения из Google и тесного сотрудничества с военно-промышленным комплексом США, Шмидт прогнозирует, что несколько избранных суперкомпьютеров, способных к "автономному изобретательству", значительно превзойдут те, что доступны широкой общественности или конкурентам.

Эти высокопроизводительные машины будут размещены рядом с военными базами, укреплены колючей проволокой, пулеметами и будут питаться от ядерных источников энергии.

Милитаризованное будущее ИИ

Эрик Шмидт имеет опыт работы в должности председателя Комиссии по вопросам национальной безопасности США по вопросам ИИ и в Совете по вопросам оборонных инноваций. Его участие в оборонных стартапах и значительная финансовая доля в Alphabet (материнской компании Google) еще больше укрепляют его перспективы как в технологической, так и в стратегической сферах.

Эта концепция не является вполне футуристической: сейчас самые современные американские суперкомпьютеры, которые размещены в Национальных лабораториях Министерства энергетики, уже применяют строгие меры безопасности. Шмидт предлагает расширить эти протоколы, подобные оценке биологических угроз, для классификации и управления рисками безопасности суперкомпьютеров.

Акцентируя на необходимости таких мер, Шмидт указал и на потенциальную опасность нерегулируемого развития ИИ. Он выступил за заключение международных соглашений, которые бы установили стандарты безопасности для вычислительных систем, подобных тем, что используются в лабораториях.

Тенденция к защите возможностей ИИ была заметна еще в начале 2024 года, когда Microsoft подтвердила развертывание изолированной от Интернета модели генеративного ИИ для разведывательных служб США.

Этот шаг был сделан после модернизации центра обработки данных Microsoft AI в Айове, что соответствует прогнозу, сделанному представителем Microsoft два года назад, о том, что нынешнее поколение эксафлоплексных суперкомпьютеров будет последним, и что ожидается переход к облачным решениям.

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Стоит заметить, что прогноз Эрика Шмидта определяет будущее, в котором конвергенция ИИ, национальной безопасности и военной инфраструктуры изменит технологический ландшафт где управление и развертывание суперкомпьютеров, вероятно, станут критически важным полем битвы на мировой арене.