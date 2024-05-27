У розмові з Noema Шмідт змалював похмуру картину розвитку ШІ, зумовлену геополітичною напруженістю та міркуваннями національної безпеки.

А тим часом Компанія Ілона Маска xAI побудує суперкомп'ютер для штучного інтелекту Grok

Шмідт наголосив, що обидві країни, ймовірно, будуть регулювати й контролювати центри обробки даних ШІ з безпрецедентною суворістю. Спираючись на свій досвід після звільнення з Google і тісної співпраці з військово-промисловим комплексом США, Шмідт прогнозує, що кілька обраних суперкомп'ютерів, здатних до "автономного винахідництва", значно перевершать ті, що доступні широкому загалу або конкурентам.

Ці високопродуктивні машини будуть розміщені поруч з військовими базами, укріплені колючим дротом, кулеметами і живитимуться від ядерних джерел енергії.

Ерік Шмідт має досвід роботи на посаді голови Комісії з питань національної безпеки США з питань ШІ та в Раді з питань оборонних інновацій. Його участь в оборонних стартапах і значна фінансова частка в Alphabet (материнській компанії Google) ще більше зміцнюють його перспективи як в технологічній, так і в стратегічній сферах.

Мілітаризоване майбутнє ШІ

Ця концепція не є цілком футуристичною: наразі найсучасніші американські суперкомп'ютери, які розміщені в Національних лабораторіях Міністерства енергетики, вже застосовують суворі заходи безпеки. Шмідт пропонує розширити ці протоколи, подібні до оцінки біологічних загроз, для класифікації та управління ризиками безпеки суперкомп'ютерів.

Акцентуючи на необхідності таких заходів, Шмідт вказав і на потенційну небезпеку нерегульованого розвитку ШІ. Він виступив за укладення міжнародних угод, які б встановили стандарти безпеки для обчислювальних систем, подібних до тих, що використовуються в лабораторіях.

Тенденція до захисту можливостей ШІ була помітна ще на початку 2024 року, коли Microsoft підтвердила розгортання ізольованої від Інтернету моделі генеративного ШІ для розвідувальних служб США.

Цей крок був зроблений після модернізації центру обробки даних Microsoft AI в Айові, що відповідає прогнозу, зробленому представником Microsoft два роки тому, про те, що нинішнє покоління ексафлоплексних суперкомп'ютерів буде останнім, і що очікується перехід до хмарних рішень.

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Варто зауважити, що прогноз Еріка Шмідта окреслює майбутнє, в якому конвергенція ШІ, національної безпеки та військової інфраструктури змінить технологічний ландшафт де управління та розгортання суперкомп'ютерів, ймовірно, стануть критично важливим полем битви на світовій арені.