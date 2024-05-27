Маск планує запустити суперкомп'ютер в експлуатацію вже наступної осені. Хоча точні технічні характеристики та масштаби проєкту залишаються в таємниці, очікується, що команда xAI використовуватиме графічні процесори Nvidia H100, які мають великий попит в індустрії штучного інтелекту.

А тим часом Ілон Маск каже, що майбутній ШІ забере вашу роботу, але ви все одно будете багаті

Ці графічні процесори, також відомі як "педалі газу", відіграють важливу роль у навчанні великих мовних моделей завдяки своїй чудовій продуктивності та ефективності.

Масштаб проєкту може стати головною перепоною

Масштаб розгортання графічних процесорів для цього проєкту все ще залишається предметом спекуляцій. Під час підготовки Grok 2 xAI використовувала 20 000 графічних процесорів Nvidia H100. Маск зазначив, що алгоритм наступного покоління потребуватиме значного збільшення, потенційно до 100 000 графічних процесорів. Така ескалація підкреслює зростаючі обчислювальні вимоги передових моделей ШІ.

Графічний процесор Nvidia H100 домінує на ринку чипів для ШІ, особливо для центрів обробки даних. Однак високий попит на них зробив їх дефіцитними, що створює проблему для амбітних планів xAI. Придбання такої великої кількості графічних процесорів стане критичною перешкодою для компанії Маска, оскільки вона конкурує з такими гігантами ШІ, як Microsoft, OpenAI та Google.

Існують натяки на можливу співпрацю з Oracle – крок, який міг би використати досвід та інфраструктуру Oracle в хмарних обчисленнях. Однак ні xAI, ні Oracle офіційно не коментували це партнерство.

Амбітні плани Ілона

Компанія xAI, заснована минулого року Ілоном Маском, має на меті зайняти свою нішу в жорсткій конкурентній боротьбі в секторі ШІ. Розробляючи цей суперкомп'ютер, xAI прагне зміцнити свою технологічну інфраструктуру, забезпечити міцний фундамент для майбутніх досягнень і позиціонувати себе як грізного гравця на ринку ШІ.

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Успіх цього суперкомп'ютерного проєкту може значно розширити можливості xAI, дозволивши йому навчати більш складні моделі і прискорити свої дослідження і розробки. Оскільки галузь ШІ продовжує стрімко розвиватися, стратегічні інвестиції xAI у високопродуктивні обчислювальні ресурси матимуть вирішальне значення для підтримки її конкурентної переваги.