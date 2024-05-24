Одним з основних напрямків роботи Генерального штабу є інноваційна діяльність. І вже зараз розпочато масштабну роботу, зазначив полковник Лебеденко. Військові планують використовувати передові технології для отримання стратегічної переваги, особливо в умовах чисельної переваги противника.

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Створення нових командних структур

У Збройних Силах вже створені спеціалізовані частини, підрозділи та органи управління, призначені для досягнення технологічного домінування на полі бою. Ключовим компонентом цієї ініціативи є Командування безпілотних систем, завданням якого є нагляд за розгортанням та експлуатацією безпілотних літальних апаратів (БПЛА), наземних робототехнічних комплексів, а також нових засобів радіоелектронної боротьби та управління.

Завдання військового командування – забезпечити армію безпілотними літальними апаратами, створити умови для розвитку здорової конкуренції між вітчизняними виробниками та підготувати операторів безпілотників,

– пояснив полковник Лебеденко.

Основою Командування безпілотних систем є БПЛА, наземні роботизовані комплекси, нові засоби радіоелектронної боротьби, нові засоби управління. Все для того, щоб відповідати на виклики часу.

Важливим аспектом цього технологічного прориву є співпраця як з вітчизняними виробниками, так і з міжнародними партнерами.

"Сьогодні українська армія активно співпрацює з вітчизняними виробниками та країнами-партнерами, які надають необхідні технології", – зазначив заступник Головнокомандувача.

Мета – зробити так, щоб плоди цієї співпраці були не лише більш масовими, але й якісними. В ЗСУ працюють над тим, щоб продукти цього партнерства стали більш поширеними і вийшли на новий рівень якості.

Наша мета – використовувати штучний інтелект на полі бою,

– підтвердив полковник Лебеденко.

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Як це може вплинути на бойові дії

Очікується, що впровадження штучного інтелекту та інших передових технологій революціонізує різні аспекти військових операцій – від збору та аналізу розвідданих до прийняття рішень у режимі реального часу та автоматизованих систем оборони.

Оскільки Україна продовжує модернізувати свою армію, ці досягнення відіграватимуть вирішальну роль у підтримці національної безпеки та досягненні стратегічних цілей на полі бою.