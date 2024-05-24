Одним из основных направлений работы Генерального штаба является инновационная деятельность. И уже сейчас начата масштабная работа, отметил полковник Лебеденко. Военные планируют использовать передовые технологии для получения стратегического преимущества, особенно в условиях численного превосходства противника.

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Создание новых командных структур

В Вооруженных Силах уже созданы специализированные части, подразделения и органы управления, предназначенные для достижения технологического доминирования на поле боя. Ключевым компонентом этой инициативы является Командование беспилотных систем, задачей которого является надзор за развертыванием и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наземных робототехнических комплексов, а также новых средств радиоэлектронной борьбы и управления.

Задача военного командования – обеспечить армию беспилотными летательными аппаратами, создать условия для развития здоровой конкуренции между отечественными производителями и подготовить операторов беспилотников,

– пояснил полковник Лебеденко.

Основой Командования беспилотных систем является БПЛА, наземные роботизированные комплексы, новые средства радиоэлектронной борьбы, новые средства управления. Все для того, чтобы отвечать на вызовы времени.

Важным аспектом этого технологического прорыва является сотрудничество как с отечественными производителями, так и с международными партнерами.

"Сегодня украинская армия активно сотрудничает с отечественными производителями и странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии", – отметил заместитель Главнокомандующего.

Цель – сделать так, чтобы плоды этого сотрудничества были не только более массовыми, но и качественными. В ВСУ работают над тем, чтобы продукты этого партнерства стали более распространенными и вышли на новый уровень качества.

Наша цель – использовать искусственный интеллект на поле боя,

– подтвердил полковник Лебеденко.

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Как это может повлиять на боевые действия

Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта и других передовых технологий революционизирует различные аспекты военных операций – от сбора и анализа разведданных до принятия решений в режиме реального времени и автоматизированных систем обороны.

Поскольку Украина продолжает модернизировать свою армию, эти достижения будут играть решающую роль в поддержке национальной безопасности и достижении стратегических целей на поле боя.