Зарядка больше не нужна: в Европе запускают революционную систему для электрогрузовиков

Британский энергетический гигант Octopus Energy и мировой лидер по производству аккумуляторов CATL объединяют усилия. Они планируют создать европейскую сеть хабов, где разряженные аккумуляторы тяжелых грузовиков будут заменять на новые всего за несколько минут.

Как сообщает Engadget, грузовик будет просто заезжать в специальный бокс, где роботизированная система за считанные минуты будет снимать разряженный блок и устанавливать новый. Это быстрее, чем заправить полный бак дизеля, и полностью решает проблему "страха за запас хода".

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До сих пор считалось, что тяжелый транспорт сложно перевести на электричество. Большие грузовики требуют колоссального количества энергии. Здесь действует так называемое "ракетное уравнение": чем тяжелее груз, тем больше энергии требуется для его перевозки. Больше энергии — это более крупные и тяжелые аккумуляторы, которые сами по себе увеличивают вес машины.

Система быстрой замены меняет правила игры. Грузовики смогут ездить с меньшими и более легкими батареями, ведь водители будут уверены, что получат свежий аккумулятор на каждом этапе маршрута. Каждый такой хаб сможет обслуживать тысячи машин в день.

Азиатский опыт

Идея замены батарей не нова – даже Tesla экспериментировала с ней десять лет назад, но отказалась из-за высокой стоимости. Однако в Азии система уже работает. Тайваньская компания Gogoro создала сеть для скутеров, Nio успешно меняет батареи в легковых автомобилях, а CATL вместе с Sinopec строит гигантскую сеть в Китае.

Теперь этот опыт переносят в Европу через совместное предприятие Octopus и CATL под названием Swaptopus. Первые мегахабы в Великобритании откроются уже в 2027 году.

Помимо логистики, эти станции будут поддерживать энергосеть. Генеральный директор Swaptopus Уильям Роу отмечает, что аккумуляторы будут заряжаться тогда, когда это необходимо сети. То есть хабы будут работать как буферные электростанции. Правда, транспортные компании могут быть не в восторге от того, что ресурс арендованных ими батарей будет изнашиваться для балансировки сети Octopus.

Альтернативный путь: сверхбыстрая зарядка BYD

Пока Swaptopus развивает концепцию замены аккумуляторов, другой китайский гигант BYD делает ставку на технологию сверхбыстрой зарядки (flash charging). Это создает прямую конкуренцию концепции замены батарей, предлагая аналогичную скорость без демонтажа аккумуляторов.

BYD планирует установить 300 ультрабыстрых станций в Великобритании к концу 2026 года, а к 2027 году увеличить их количество до 600. В целом в Европе компания намерена построить 3 000 таких станций к 2027 году, инвестировав почти 2 миллиарда евро.

Мощность новых "флеш-зарядок" BYD составляет рекордные 1,5 МВт (1500 кВт). Это в десять раз больше, чем у стандартных быстрых зарядок на 150 кВт. Одна такая станция способна обеспечить энергией около 5 000 домохозяйств.

Чтобы не ждать годами подключения к национальной сети, BYD будет устанавливать буферные аккумуляторные батареи. Они будут заряжаться ночью по льготному тарифу, что позволит снизить стоимость зарядки для водителей до 50 пенсов за кВт·ч.

Станции будут поддерживать стандартный разъем CCS. На данный момент единственным автомобилем, способным принимать все 1,5 МВт, является премиальный Denza Z9GT (суббренд BYD), который заряжается с 10% до 97% за 9 минут (и за 12 минут даже при температуре -30°C).

Новые технологии аккумуляторов в 2026 году

Параллельно с проектом Swaptopus компания CATL активно развивает технологию литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов нового поколения Shenxing. Их последняя разработка позволяет зарядить автомобиль с 10% до 98% всего за 6 минут и 27 секунд (а до 80% — за 3 минуты 44 секунды).

Другие автопроизводители также демонстрируют существенный прогресс в скорости зарядки в премиум-сегменте:

Mercedes-AMG GT 4-Door EV поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт (10 минут обеспечивают 460 км пробега).

поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт (10 минут обеспечивают 460 км пробега). BMW iX3 на 800-вольтной архитектуре Neue Klasse принимает до 400 кВт (зарядка от 10 до 80% занимает 21 минуту).

на 800-вольтной архитектуре Neue Klasse принимает до 400 кВт (зарядка от 10 до 80% занимает 21 минуту). Lucid Gravity на 900-вольтной платформе поддерживает мощность до 400 кВт (зарядка от 10 до 80% за 23 минуты).

на 900-вольтной платформе поддерживает мощность до 400 кВт (зарядка от 10 до 80% за 23 минуты). Volvo EX60 на архитектуре SPA3 способна принимать до 370 кВт.

Успех проекта Swaptopus будет зависеть от того, сколько крупных транспортных компаний согласятся перейти на этот формат. Логистические гиганты планируют свои закупки на годы вперед и нуждаются в железных гарантиях наличия инфраструктуры.

Однако, учитывая финансовый и технологический вес Octopus Energy и CATL, эта инициатива имеет все шансы стать стандартом для европейских грузовых перевозок. Это не только существенно снизит выбросы углерода, но и сделает логистику дешевле и быстрее, окончательно доказав преимущество электрических грузовиков перед дизельными аналогами.