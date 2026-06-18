Как сообщает портал New Atlas, этот уникальный аппарат превращает бывшие военные технологии в увлекательное развлечение для обычных потребителей.

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На первый взгляд WaveFly 5X напоминает нечто среднее между небольшим самолетом и скоростным катером. На самом же деле его принцип работы основан на аэродинамическом явлении, которое инженеры заметили еще много десятилетий назад.

Когда крыло самолета движется очень близко к поверхности воды или земли, между ними образуется воздушная "подушка". Сжатый воздух создает дополнительную подъемную силу, благодаря чему аппарату требуется меньше энергии для полета, и он становится более устойчивым.

WaveFly 5X / Фото Navee

Интересный факт! Именно на этом принципе советский инженер Ростислав Алексеев в 1960-х годах создал знаменитые экранопланы. Самым известным из них стал гигантский прототип КМ длиной 92 метра и массой около 540 тонн. Когда американская разведка впервые заметила его на спутниковых снимках Каспийского моря в 1966 году, аналитики прозвали его "Каспийским морским чудовищем". Несмотря на значительные инвестиции, советская программа так и не получила массового развития. Технические трудности, внутренняя бюрократия и последующий распад СССР поставили крест на этом перспективном направлении.

На что способен WaveFly 5X?

Компания позиционирует WaveFly 5X как средство передвижения для отдыха, путешествий и исследования водоемов. Аппарат рассчитан на одного или двух пассажиров и может перемещаться над озерами, спокойными реками и прибрежными акваториями.

В конструкции используется тандемная схема с двумя крыльями и корпус из углеродного волокна аэрокосмического класса.

Основные характеристики следующие:

максимальная скорость – 85 километров в час;

максимальная полезная нагрузка – 140 килограммов;

запас хода – до 80 километров;

экипаж – 1–2 человека.

Фактически пользователь получает возможность быстро перемещаться над водой без традиционной взлетной полосы или причала.

WaveFly 5X знаменует важный шаг на пути к персональной мобильности на воде и в низковысотном пространстве. Мы продолжаем создавать интеллектуальные продукты, которые помогают людям свободнее передвигаться и исследовать мир,

– заявил президент Navee Лу Цзянь.

Пока что производитель не назвал дату начала продаж и не пояснил, как именно будет проходить сертификация такого транспортного средства. В то же время некоторые отраслевые источники оценивают будущую стоимость новинки примерно в 100 тысяч долларов.

Почему экранопланы снова стали популярными?

Идея полётов над водой на сверхмалых высотах переживает настоящее возрождение. В Сингапуре компания ST Engineering готовит к коммерческой эксплуатации AirFish 8 – десятиместный экраноплан, который может двигаться на высоте 1 – 3 метра над водой. Запуск пассажирских перевозок между Сингапуром и Батамом планируется на вторую половину 2026 года после получения необходимых разрешений.

AirFish 8 / Фото ST Engineering

Американский стартап Regent разрабатывает электрический Viceroy Seaglider на 12 пассажиров. Во время полёта он должен развивать скорость до 290 километров в час. Компания уже открыла в штате Род-Айленд производственный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров для серийного выпуска таких аппаратов и планирует начать поставки заказчикам в 2027 году.

Военные также не утратили интерес к этой технологии. Иран использует небольшой экраноплан Bavar-2 для разведки и патрулирования. Кроме того, аналитики Naval News сообщали об обнаружении на спутниковых снимках крупного китайского военного экраноплана, который может быть вооружен.

Даже американское агентство DARPA несколько лет изучало транспортный проект Liberty Lifter, способный перевозить крупные грузы над океаном. Хотя полноразмерный прототип так и не построили, наработки передали для дальнейшего коммерческого развития.

Что может помешать новому транспорту?

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в WaveFly 5X уже заметили потенциальную проблему. Видео с демонстрационных полётов свидетельствует, что аппарат работает довольно громко. По оценкам обозревателей, уровень шума напоминает смесь мотоцикла и военного беспилотника.

Если подобный транспорт станет массовым на озерах и прибрежных территориях, шум может вызвать недовольство отдыхающих и создать дополнительную нагрузку на местные экосистемы. Особенно это касается водоемов, где ученые уже фиксируют негативное влияние акустического загрязнения на водных обитателей.

Впрочем, рынок выглядит чрезвычайно перспективным. По оценке Morgan Stanley, мировой сектор городской и низковысотной авиамобильности может достичь объема в 1 триллион долларов к 2040 году и вырасти до 9 триллионов долларов к 2050-му. Китайское агентство "Синьхуа" прогнозирует, что только внутренний рынок низковысотных перевозок страны достигнет 2 триллионов юаней к 2030 году.

Если эти прогнозы оправдаются, WaveFly 5X может стать одним из первых шагов к новому классу персонального транспорта, который ещё несколько лет назад казался сюжетом из научной фантастики.