Як повідомляє видання портал New Atlas, цей унікальний апарат перетворює колишні військові технології на захопливу розвагу для звичайних споживачів.

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На перший погляд, WaveFly 5X нагадує щось середнє між невеликим літаком і швидкісним катером. Насправді ж його принцип роботи ґрунтується на аеродинамічному явищі, яке інженери помітили ще багато десятиліть тому.

Коли крило літака рухається дуже близько до поверхні води або землі, між ними утворюється повітряна "подушка". Стиснене повітря створює додаткову підіймальну силу, завдяки чому апарат потребує менше енергії для польоту та стає стабільнішим.

WaveFly 5X / Фото Navee

Цікавий факт! Саме на цьому принципі радянський інженер Ростислав Алексєєв у 1960-х роках створив знамениті екраноплани. Найвідомішим із них став гігантський прототип КМ завдовжки 92 метри та масою близько 540 тонн. Коли американська розвідка вперше побачила його на супутникових знімках Каспійського моря у 1966 році, аналітики дали йому прізвисько "Каспійське морське чудовисько". Попри значні інвестиції, радянська програма так і не отримала масового розвитку. Технічні труднощі, внутрішня бюрократія та подальший розпад СРСР поставили хрест на перспективному напрямку.

Що вміє WaveFly 5X?

Компанія позиціонує WaveFly 5X як транспорт для відпочинку, подорожей та дослідження водойм. Апарат розрахований на одного або двох пасажирів і може пересуватися над озерами, спокійними річками та прибережними акваторіями.

Конструкція використовує тандемну схему з двома крилами та корпус із вуглецевого волокна аерокосмічного класу.

Основні характеристики виглядають так:

максимальна швидкість – 85 кілометрів на годину;

максимальне корисне навантаження – 140 кілограмів;

запас ходу – до 80 кілометрів;

екіпаж – 1 – 2 особи.

Фактично користувач отримує можливість швидко переміщатися над водою без традиційної злітної смуги чи причалу.

WaveFly 5X знаменує важливий крок на шляху до персональної мобільності на воді та в низьковисотному просторі. Ми продовжуємо створювати інтелектуальні продукти, які допомагають людям вільніше пересуватися та досліджувати світ,

– заявив президент Navee Лу Цзянь.

Поки що виробник не назвав дату початку продажів і не пояснив, як саме проходитиме сертифікація такого транспортного засобу. Водночас деякі галузеві джерела оцінюють майбутню вартість новинки приблизно у 100 тисяч доларів.

Чому екраноплани знову стали популярними?

Ідея польотів над водою на надмалих висотах переживає справжнє відродження. У Сінгапурі компанія ST Engineering готує до комерційної експлуатації AirFish 8 – десятимісний екраноплан, який може рухатися на висоті 1 – 3 метри над водою. Запуск пасажирських перевезень між Сінгапуром і Батамом планують на другу половину 2026 року після отримання необхідних дозволів.

AirFish 8 / Фото ST Engineering

Американський стартап Regent розробляє електричний Viceroy Seaglider на 12 пасажирів. Під час польоту він має розвивати швидкість до 290 кілометрів на годину. Компанія вже відкрила у штаті Род-Айленд виробничий комплекс площею понад 20 тисяч квадратних метрів для серійного випуску таких машин і планує розпочати поставки замовникам у 2027 році.

Військові також не втратили інтерес до технології. Іран експлуатує невеликий екраноплан Bavar-2 для розвідки та патрулювання. Крім того, аналітики Naval News повідомляли про виявлення на супутникових знімках великого китайського військового екраноплана, який може отримати озброєння.

Навіть американське агентство DARPA кілька років вивчало транспортний проєкт Liberty Lifter, здатний перевозити великі вантажі над океаном. Хоча повнорозмірний прототип так і не побудували, напрацювання передали для подальшого комерційного розвитку.

Що може завадити новому транспорту?

Попри оптимістичні прогнози, у WaveFly 5X вже помітили потенційну проблему. Відео з демонстраційних польотів свідчить, що апарат працює досить гучно. За оцінками оглядачів, рівень шуму нагадує суміш мотоцикла і військового безпілотника.

Якщо подібний транспорт стане масовим на озерах і прибережних територіях, шум може викликати невдоволення відпочивальників і створити додаткове навантаження на місцеві екосистеми. Особливо це стосується водойм, де науковці вже фіксують негативний вплив акустичного забруднення на водних мешканців.

Втім, ринок виглядає надзвичайно перспективним. За оцінкою Morgan Stanley, світовий сектор міської та низьковисотної авіамобільності може досягти обсягу 1 трильйон доларів до 2040 року та зрости до 9 трильйонів доларів до 2050-го. Китайське агентство Xinhua прогнозує, що лише внутрішня економіка низьковисотних перевезень країни сягне 2 трильйонів юанів до 2030 року.

Якщо ці прогнози справдяться, WaveFly 5X може стати одним із перших кроків до нового класу персонального транспорту, який ще кілька років тому здавався сюжетом з наукової фантастики.