Як повідомляє Engadget вантажівка просто заїжджатиме у спеціальний бокс, де роботизована система за лічені хвилини зніматиме розряджений блок і встановлюватиме новий. Це швидше, ніж заправити повний бак дизеля, і повністю вирішує проблему "страху запасу ходу".

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Досі вважалося, що важкий транспорт важко перевести на електрику. Великі вантажівки потребують колосальної кількості енергії. Тут діє так зване "ракетне рівняння": чим важчий вантаж, тим більше енергії потрібно для його перевезення. Більше енергії – це більші й важчі акумулятори, які самі по собі збільшують вагу машини.

Система швидкої заміни змінює правила гри. Вантажівки зможуть їздити з меншими й легшими батареями, адже водії будуть впевнені, що отримають свіжий акумулятор на кожному етапі маршруту. Кожен такий хаб зможе обслуговувати тисячі машин на день.

Азійський досвід

Ідея заміни батарей не нова – навіть Tesla експериментувала з нею десять років тому, але відмовилася через високу вартість. Проте в Азії система вже працює. Тайванська Gogoro створила мережу для скутерів, Nio успішно міняє батареї в легковиках, а CATL разом із Sinopec будує гігантську мережу в Китаї.

Тепер цей досвід переносять у Європу через спільне підприємство Octopus та CATL під назвою Swaptopus. Перші мегахаби у Великій Британії відкриються вже у 2027 році.

Окрім логістики, ці станції підтримуватимуть енергомережу. Генеральний директор Swaptopus Вільям Роу зазначає, що акумулятори заряджатимуться тоді, коли це потрібно мережі. Тобто хаби працюватимуть як буферні електростанції. Щоправда, транспортні компанії можуть бути не в захваті від того, що ресурс орендованих ними батарей зношуватиметься для балансування мережі Octopus.

Альтернативний шлях: надшвидкі зарядки BYD

Поки Swaptopus розвиває заміну батарей, інший китайський гігант BYD робить ставку на технологію надшвидкої зарядки (flash charging). Це створює пряму конкуренцію концепції заміни батарей, пропонуючи аналогічну швидкість без демонтажу акумуляторів.

BYD планує встановити 300 ультрашвидких станцій у Великій Британії до кінця 2026 року, а до 2027 року збільшити їхню кількість до 600. Загалом у Європі компанія має намір побудувати 3 000 таких станцій до 2027 року, інвестувавши майже 2 мільярди євро.

Потужність нових "флеш-зарядок" BYD становить рекордні 1,5 МВт (1500 кВт). Це вдесятеро більше за стандартні швидкі зарядки на 150 кВт. Одна така станція здатна забезпечити енергією близько 5 000 домогосподарств.

Щоб не чекати роками на підключення до національної мережі, BYD встановлюватиме буферні накопичувальні батареї. Вони заряджатимуться вночі за дешевим тарифом, що дозволить знизити вартість зарядки для водіїв до 50 пенсів за кВт-год.

Станції підтримуватимуть стандартний роз'єм CCS. Наразі єдиним авто, здатним приймати всі 1,5 МВт, є преміальний Denza Z9GT (суббренд BYD), який заряджається з 10% до 97% за 9 хвилин (і за 12 хвилин навіть при температурі -30°C).

Нові технології акумуляторів у 2026 році

Паралельно з проєктом Swaptopus, CATL активно розвиває технологію літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів нового покоління Shenxing. Їхня остання розробка дозволяє зарядити авто з 10% до 98% всього за 6 хвилин і 27 секунд (а до 80% – за 3 хвилини 44 секунди).

Інші автовиробники також демонструють суттєвий прогрес у швидкості заряджання преміум-сегмента:

Mercedes-AMG GT 4-Door EV підтримує зарядку потужністю до 600 кВт (10 хвилин додають 460 км ходу).

підтримує зарядку потужністю до 600 кВт (10 хвилин додають 460 км ходу). BMW iX3 на 800-вольтній архітектурі Neue Klasse приймає до 400 кВт (зарядка 10 – 80% триває 21 хвилину).

на 800-вольтній архітектурі Neue Klasse приймає до 400 кВт (зарядка 10 – 80% триває 21 хвилину). Lucid Gravity на 900-вольтній платформі підтримує потужність до 400 кВт (зарядка 10 – 80% за 23 хвилини).

на 900-вольтній платформі підтримує потужність до 400 кВт (зарядка 10 – 80% за 23 хвилини). Volvo EX60 на архітектурі SPA3 здатна приймати до 370 кВт.

Успіх проєкту Swaptopus залежатиме від того, скільки великих транспортних компаній погодяться перейти на цей формат. Логістичні гіганти планують свої закупівлі на роки вперед і потребують залізних гарантій наявності інфраструктури.

Проте, враховуючи фінансову та технологічну вагу Octopus Energy та CATL, ця ініціатива має всі шанси стати стандартом для європейських вантажних перевезень. Це не лише суттєво знизить викиди вуглецю, але й зробить логістику дешевшою та швидшою, остаточно довівши перевагу електричних вантажівок над дизельними аналогами.