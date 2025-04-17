Дороже, чем у конкурентов: инсайдер назвал возможную цену складного iPhone 18 Fold

Как известно, Apple уже некоторое время работает над смартфоном, который мог бы складываться благодаря гибкому экрану. Недавно мы слышали новости о том, что компания смогла преодолеть главную преграду – видимую складку, которая оставалась, даже когда устройство раскладывается. Согласно новой утечке, первый складной iPhone может оказаться одним из самых дорогих смартфонов на рынке.

Цена будет кусаться

Инсайдер Instant Digital сообщает на платформе Weibo, что ожидаемая цена устройства будет составлять от 2100 до 2300 долларов. Это заметно больше, чем у конкурентов – например, Samsung Galaxy Fold 6 стартует с 1900 долларов, а Google Pixel 9 Pro Fold вообще начинается с 1799 долларов, сообщает 24 Канал.

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Ожидается, что Apple представит свой первый складной смартфон в следующем году в рамках линейки iPhone 18. Согласно имеющейся информации, устройство получит два дисплея: 5,5-дюймовый внешний и большой внутренний экран на 7,8 дюйма с соотношением сторон почти 4:3.

Компания также планирует решить типичную для подобных гаджетов проблему – заметную складку на экране. Этот недостаток сейчас является одной из причин, почему многие люди не спешат переходить на складные смартфоны. Как бы компании не пытались, пока никому не удалось сделать место сгибания невидимым.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее уже предполагал, что цена складного iPhone превысит 2000 долларов. Теперь благодаря оценкам Instant Digital мы имеем немного больше ясности.

Да, устройство будет самым дорогим среди складных смартфонов, но учитывая практику Apple и ожидания пользователей – это не удивляет. К тому же iOS давно показывает себя куда лучше на больших дисплеях, чем Android, поэтому многие годами ждали именно планшетоподобный iPhone.

Производство, вероятно, будет стартовать осторожно, с меньшими объемами, чтобы сначала проверить реакцию рынка и не повторить судьбу Apple Vision Pro, гарнитуры, которую компания была вынуждена прекратить производить из-за низкого спроса. Но если все пойдет по плану, релиз состоится уже в 2026 году. Некоторые аналитики даже считают, что именно это устройство может стать поворотным моментом для Apple после недавнего падения продаж.