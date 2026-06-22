Влияние искусственного интеллекта: почему Apple может повысить цены на линейку iPhone 17 уже в этом месяце

Генеральный директор Apple Тим Кук намекнул на неизбежный рост цен на смартфоны. Главной причиной стал беспрецедентный дефицит компонентов, вызванный глобальным бумом искусственного интеллекта.

Стремительное развитие искусственного интеллекта начинает сказываться на кошельках обычных покупателей. Как сообщает профильный портал MacRumors, компания Apple может повысить стоимость своей текущей линейки iPhone 17 уже в ближайшие недели.

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Почему дорожают компоненты?

Главная причина – острый дефицит и стремительное подорожание чипов памяти и накопителей. Из-за ИИ-бума ведущие производители (Samsung, SK Hynix, Micron) переориентировали свои мощности на выпуск высокоскоростной памяти для серверов. В результате на рынке потребительской электроники возник дефицит обычной DRAM-памяти и накопителей NAND.

Кроме того, на ситуацию влияют следующие факторы:

Гелиевый кризис: из-за конфликта в Иране возникли перебои с поставками гелия, который имеет критически важное значение для производства полупроводников.

из-за конфликта в Иране возникли перебои с поставками гелия, который имеет критически важное значение для производства полупроводников. Позиция поставщиков: тайваньский гигант TSMC, производящий процессоры для Apple, Nvidia и AMD, также планирует повысить цены из-за инфляции и роста производственных затрат.

тайваньский гигант TSMC, производящий процессоры для Apple, Nvidia и AMD, также планирует повысить цены из-за инфляции и роста производственных затрат. Масштаб подорожания: по словам Тима Кука, стоимость некоторых компонентов за последний год выросла почти в четыре раза, а оперативная память (RAM) с октября 2025 года подорожала более чем вдвое.

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук в комментарии для The Wall Street Journal заявил, что компания больше не может самостоятельно покрывать эти дополнительные расходы. Он назвал повышение цен неизбежным и сравнил нынешний дефицит с масштабным стихийным бедствием: "Я никогда не видел ничего подобного ни в одной сфере за более чем 40 лет работы".

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Когда перепишут ценники?

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что подорожание произойдет в ближайшее время. Apple может приурочить новые цены к старту традиционной распродажи Back to School, чтобы смягчить негативную реакцию покупателей.

Эта акция обычно стартует в июне, через несколько дней после конференции WWDC. Студенты и преподаватели получают бесплатные аксессуары или подарочные карты при покупке Mac или iPad. Анонс акции ожидается уже на этой неделе.

Гурман подчеркивает: изменение цен – это не осенняя история. Apple не будет ждать сентябрьской презентации линейки iPhone 18, а обновит цены на текущие модели уже летом. Эту информацию также подтверждает китайский инсайдер из цепочек поставок Ice Universe.

Сколько будут стоить смартфоны?

Сейчас официальные цены на актуальные модели в США выглядят так:

iPhone 17e – от $599;

iPhone 17 – от $799;

iPhone Air – от $999;

iPhone 17 Pro – от $1 099;

iPhone 17 Pro Max – от $1 199.

Однако в скором времени эти цифры вырастут. По прогнозам аналитиков Omdia, новые модели могут подорожать на сумму до $150. В то же время аналитики TechInsights считают, что для сохранения маржи Apple придется повысить цену следующего iPhone Pro примерно на $270. По данным The Wall Street Journal, стартовая цена будущего iPhone 18 Pro вообще может достичь $1 399.

Подорожание коснется не только смартфонов. В ближайшее время вырастут цены на планшеты iPad и компьютеры Mac. Кроме того, это глобальный тренд: Morgan Stanley прогнозирует рост цен на смартфоны и ПК в США на 15% уже в этом году, а средняя стоимость мобильных телефонов в мире в 2026 году увеличится на 20%.

Другие бренды также вынуждены реагировать на кризис. Весной 2026 года Sony уже повысила цены на консоли PlayStation 5 в США и Великобритании, а Nintendo объявила о подорожании будущей консоли Switch 2.