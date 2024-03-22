Обломки космического корабля Starship продают на eBay за бешеные деньги

По удивительному стечению обстоятельств обломки космического корабля SpaceX стали желанными предметами коллекционирования, за которые можно получить тысячи долларов на таких онлайн-площадках, как eBay и Etsy. После последнего тестового полета люди начали находить на берегу океана части керамической обшивки корабля. Самые ловкие быстро поняли, что эти предметы можно выгодно продать.

Говорится об элементах тепло обшивки предназначены для защиты корабля во время его вхождения в атмосферу Земли, которые сейчас продаются как редкие сувениры.

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Эти шестиугольные керамические плитки, когда-то были частью крупнейших созданных человеком объектов, которые поднимались в небо, продаются по цене от 30 долларов за поврежденные куски до более 2 000 долларов за преимущественно неповрежденные.

Одна конкретная плитка даже достигла на eBay потрясающей цены в 7500 долларов, но продать ее за такую сумму владельцу не удается, поэтому сейчас она стоит 3500 долларов. Недавно одному из счастливчиков удалось продать такую плитку за 3395 долларов, что свидетельствует о высоком спросе среди энтузиастов и коллекционеров.

Плитки не только продают

В то время как некоторые люди пытаются заработать на этих космических реликвиях, другие применяют более благотворительный подход. Группа фанатов SpaceX, известная как "Базовый лагерь ноль", раздает детям кусочки теплоизоляционной плитки вместе с образовательными материалами о программе Starship.

Окрестности испытательного полигона SpaceX стали горячей точкой для охотников за реликвиями: один охотник за сокровищами, Рон Паркер, собрал 120 целых плиток и многочисленные фрагменты после нескольких поездок в Мексику.

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Космический корабль SpaceX покрыт угольно-черными шестиугольными плитками, чтобы выдержать интенсивные условия вхождения в атмосферу со скоростью, что в 25 раз превышает скорость звука. Несмотря на то, что ранее во время испытаний возникали проблемы с отклеиванием плиток, во время последнего запуска они эффективно защитили космический корабль от обжигающего плазменного поля во время вхождения в атмосферу.