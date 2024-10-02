Искусственный интеллект Microsoft Copilot в интернете получит большое обновление

Microsoft имеет несколько версий искусственного интеллекта Copilot. Одна работает в составе Windows, как набор функций для работы с файлами и настройками, другая может быть использована в смартфоне. Но первой версией был отдельный сайт в браузере, где вы могли и до сих пор можете говорить с чат-ботом – задавать ему вопросы, дать задание, создать картинку и прочее. Єта версия скоро обновится.

Будущее обновление включает более дружественный интерфейс, где бы вы к нему не обращались, а также некоторые новые возможности, такие как Copilot Voice, который позволяет вам разговаривать с ИИ-помощником в диалоговом режиме, пишет 24 Канал.

Интересно Microsoft раскрыла новые функции искусственного интеллекта Copilot, встроенного в Windows 11

Что нового для Copilot в интернете

Microsoft стремится, чтобы Copilot воспринимался как нечто большее, чем просто трюк для генеративного поиска и создания изображений с искусственным интеллектом. Компания пытается сделать его основной частью ежедневного рабочего процесса пользователей.

Все начинается с более чистого и простого интерфейса , который делает Copilot не похожим на скучную старую поисковую систему. Новый вид Copilot появился у некоторых пользователей еще вчера, но в Украине он пока отображается в старом дизайне с добавлением изображения с соответствующим анонсом.

, который делает Copilot не похожим на скучную старую поисковую систему. Новый вид Copilot появился у некоторых пользователей еще вчера, но в Украине он пока отображается в старом дизайне с добавлением изображения с соответствующим анонсом. Теперь вы также можете получить доступ к Copilot в WhatsApp, что может быть полезно, если вы не захотите пользоваться ИИ-ассистентом Meta (когда тот заработает в Украине) или устанавливать отдельные приложения от Microsoft – собственно сам Copilot или браузер Edge, в составе которого также есть ИИ в виде отдельной кнопки на главном экране.

Microsoft также планирует выпустить больше экспериментальных функций ИИ через Copilot Labs, подобно тому, как Google предоставила пользователям доступ к ранним функциям в своих собственных лабораториях. Это Copilot Vision, который позволяет ИИ видеть и анализировать все, что вы просматриваете в Edge, и Think Deeper – метод работы, который позволяет Copilot работать над сложными вопросами, которые раньше он мог не понять.

Обе эти функции также могут создать новые проблемы с конфиденциальностью и безопасностью, но Microsoft, похоже, сделала выводы из своего беспорядочного развертывания Recall на компьютерах Copilot+.

Microsoft заявляет, что сеансы Copilot Vision являются добровольными и временными, то есть нигде не записываются и не сохраняются для дальнейшего обучения ИИ. То есть все, что вы показываете Copilot на своем экране не выйдет за пределы вашего диалога с чат-ботом.

Заметим, что эти предложения Copilot Labs будут доступны только для людей, которые оплатили подписку на Copilot Pro, а Vision будет работать только на "ограниченном списке популярных сайтов".

Microsoft отмечает, что Copilot только интерпретирует изображения и текст, которые вы видите на страницах, не выполняя никакой серьезной обработки контента. Компания также планирует получить отзывы от первых пользователей, усовершенствовать меры безопасности.

Также появятся менее противоречивые функции: Copilot Daily использует Copilot Voice для ежедневных новостей, прогноза погоды и, возможно, напоминаний о задачах. Судя по демонстрационным версиям, которые мы видели, это очень похоже на утренний подкаст, созданный специально для вас.

использует Copilot Voice для ежедневных новостей, прогноза погоды и, возможно, напоминаний о задачах. Судя по демонстрационным версиям, которые мы видели, это очень похоже на утренний подкаст, созданный специально для вас. Copilot Discover даст вам советы по использованию функций искусственного интеллекта в зависимости от того, какими службами Microsoft вы пользовались ранее.

Доступность не впечатляет

Как и в случае практически с любым другим продуктом ИИ, Microsoft также не спешит с выпуском этих функций Copilot.