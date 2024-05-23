Глобальный сбой в работе Microsoft Bing привел к сбою в работе ChatGPT, Copilot и DuckDuckGo

Глобальный сбой в работе платформы Bing от Microsoft вызвал масштабные перебои в работе таких ключевых сервисов,как ChatGPT,Copilot и DuckDuckGo. Сбой,который,как представляется,связан с API платформы Bing,привел к тому,что эти сервисы либо полностью не работают,или реагируют на запросы с перебоями.

Перебои начались около 10:00 по киевскому времени, вызвав волнообразный эффект во всех сервисах, зависящих от поисковой системы Microsoft. Сначала пострадал сам Bing, который выдавал неправильные результаты поиска или вообще не выдавал их. Однако, он постепенно начал восстанавливать нормальную функциональность.

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Сервисы, которые полагаются на Bing API, в частности DuckDuckGo и Ecosia, пока не отображают результаты поиска.

Microsoft Copilot, который интегрирует поисковые возможности Bing, также отказывает пользователям в доступе к результатам поиска.

Кроме того, пользователи ChatGPT с подпиской Plus, которые пользуются возможностями поиска в Интернете, сталкиваются с ошибками при вводе поисковых запросов.

Microsoft признала проблему, влияющую на сервис Copilot, заявив, что компания "работает над определением причины проблемы". Несмотря на широкое распространение сбоя, платформа мониторинга работоспособности сервисов Microsoft до сих пор не отражает никаких сбоев в работе сервисов.

Администрации OpenAI, разработчика ChatGPT, и Ecosia, экологической поисковой системы, подтвердили проблемы с их поисковыми функциями. OpenAI также отметила, что сейчас идет расследование первопричины проблемы.

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Пользователям ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo и других пострадавших сервисов рекомендуется набраться терпения, пока продолжаются работы по устранению проблемы.

По мере развития ситуации обновления от Microsoft и других поставщиков услуг, которых это касается, будут иметь решающее значение для понимания масштаба проблемы и сроков ее полного решения.