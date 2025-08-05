Почему эта функция действительно важна?

Нововведение от OpenAI – это не просто забота об усталости пользователей. Напоминания о перерыве появились на фоне беспокойства о влиянии чат-бота на психическое здоровье. Ранее издание The New York Times сообщало о случаях, когда чрезмерная уступчивость ChatGPT и его склонность придумывать ложную или опасную информацию приводили к негативным последствиям, в частности к суицидальным мыслям у некоторых пользователей, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный анонс компании.

Смотрите также Мужчина попал в психбольницу из-за разговоров с ChatGPT

Проблема заключалась в том, что чат-бот не всегда мог распознать и прекратить нездоровые разговоры, особенно с людьми, которые уже имели определенные ментальные проблемы и не могли распознать вредное воздействие работы чат-бота. Всплывающие окна с текстом вроде "Просто проверяю. Вы долго общаетесь – может, время для перерыва?" должны побудить человека отвлечься, передохнуть, а возможно и проверить достоверность полученных от ИИ ответов.



Пример окна, которое напомнит об отдыхе / Фото OpenAI

OpenAI признала имеющиеся недостатки своих моделей и планирует в будущем обновить ChatGPT, чтобы он осторожнее реагировал на темы, связанные с важными личными решениями. Вместо прямых ответов, бот будет помогать пользователям обдумать проблему, задавая уточняющие вопросы и перечисляя возможные преимущества и недостатки.

Уже сейчас различные модели учат распознавать признаки эмоционального или ментального стресса, чтобы реагировать должным образом и направлять людей к ресурсам, основанных на доказательной медицине. В частности, ведется работа над улучшением модели 4o, которая иногда не распознавала признаки обмана или эмоциональной зависимости. Кроме того, на вопросы вроде "Стоит ли мне разойтись с партнером?", ChatGPT не будет давать прямого ответа. Вместо этого он поможет обдумать ситуацию, задавая уточняющие вопросы и помогая взвесить все "за" и "против".

OpenAI заявляет, что ее основная цель – не удержание внимания пользователя в продукте, а помощь в решении конкретных задач, обучении и развитии. В отличие от многих сервисов, которые измеряют успех временем, проведенным на платформе, или количеством кликов, для OpenAI важнее, смог ли пользователь достичь своей цели.

Компания считает, что ее бизнес-цели совпадают с целями пользователей: если ChatGPT будет действительно полезным, люди захотят им пользоваться на постоянной основе и оформят подписку.

Для улучшения реакции ChatGPT в критических ситуациях OpenAI активно привлекает специалистов из разных отраслей: