Microsoft встроила ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge: как им пользоваться

Компания Microsoft на специальном мероприятии анонсировала обновленный поисковик Bing и браузера Edge. Они построены на базе продвинутого алгоритма ChatGPT компании Open AI. Софтверный гигант пообещал, что эти два продукта обеспечат новый опыт при просмотре веб-страниц и поиске информации в Интернете.

Microsoft начала с банального и пафосного – рассказала, что принципы и парадигма поиска информации в Интернете оставались неизменными в течение 20 лет. Представители компании выдвинули интересный тезис, что большинство поисковых запросов не приводят пользователей к информации, которая им нужна.

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Именно поэтому, по мнению Microsoft, использование искусственного интеллекта изменит ситуацию и окажет положительное влияние на пользовательский опыт.

Что такое "Новый Bing"

Для многих пользователей может быть неожиданностью, что Microsoft имеет свою поисковую систему Bing, которая занимает крайне малую долю рынка. Вероятно, именно поэтому компания решила прибегнуть к такому кардинальному шагу, ведь ей фактически нечего терять.

После интеграции с ChatGPT поисковик получил функции интеллектуального чат-бота, благодаря чему пользователи смогут задавать вопросы и получать на них ответы на человеческом языке. Основой этой функции стала обновленная языковая модель, созданная разработчиками из Open AI и использовавшаяся ранее в чат-боте ChatGPT.

Речь идет об улучшенной версии модели GPT-3.5, которую в Microsoft назвали Prometheus Model. Этот алгоритм мощнее обычного GPT-3.5, а использующая его поисковая система может быстрее находить релевантную информацию и предоставлять пользователю развернутые ответы на его вопросы со ссылками.

На что способна обновленная поисковая система

В рамках демонстрации Microsoft показала обновленный Bing, отображающий привычные результаты поиска рядом с аннотациями, а также интерфейс чата, предназначенный для взаимодействия с ИИ-алгоритмом. Разработчики показали несколько примеров на наглядных поисковых запросах, в частности по кулинарным рецептам, советам путешественникам, подбору мебели и т.д.

В одной из демонстраций Bing попросили "создать маршрут на каждый день пятидневной поездки в Мексику", после чего было получено описание маршрута и ссылки на источники информации, которые использовались для его формирования.

Компания объявила, что новая версия Bing станет доступна в день презентации для ограниченного количества пользователей, но в ближайшее время доступность будет расширяться. При этом они смогут делать лишь ограниченное количество запросов в новой поисковике, а также получат возможность зарегистрироваться для получения полного доступа к возможностям нового Bing в будущем.

Как изменился браузер Edge

В дополнение к новому интерфейсу Bing разработчики представили две ИИ-функции браузера Edge. Речь идет об инструментах "Чат" и "Произведение", которые появятся в боковой панели интернет-обозревателя.

Функция "Чат" позволяет резюмировать просматриваемую веб-страницу или документ, задавать вопросы по содержанию текста. Функция "Произведение" работает как помощник по написанию сообщений, например, электронных писем или постов в соцсетях, а также позволяет создавать тексты на основе нескольких исходных запросов.

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Как воспользоваться новыми функциями Edge и Bing

Поисковик Microsoft Bing со встроенным ChatGPT стал доступен обычным пользователям, но с ограничениями.

На главной странице Bing предлагается несколько примеров поисковых запросов, которые можно испытать. Нажав на них, пользователь попадет на страницу поиска Bing с традиционным списком результатом слева и окном чата справа с генерируемым ИИ ответом. К примеру, можно попросить Bing создать вегетарианское меню из трех блюд для шести человек с шоколадным десертом или подсказать идею изделия из картонных коробок для ребенка. Поиск по собственному запросу пока дает только традиционные результаты поиска Bing.

Также поисковик имеет функцию чата с ШИ-ботом, но доступна она пока не всем. Здесь можно присоединиться к списку ожиданий. Microsoft говорит, что пользователи, вошедшие в свой аккаунт Microsoft, установили настройки Microsoft по умолчанию на своем ПК и загрузили приложение Bing, получат приоритет.

В ближайшие недели Microsoft планирует предоставить доступ к ШИ-поиску миллионам людей, а также запустить мобильную версию. В сообщении в блоге о развертывании нового поисковика Microsoft говорит, что "совет представить новые Bing и Edge в реальном мире, чтобы получить критические отзывы, необходимые для улучшения наших моделей по мере масштабирования".