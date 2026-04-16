ChatGPT вскоре сможет запомнить ваше лицо: вот для чего это нужно

Разработчики ChatGPT работают над функцией, которая позволит алгоритмам запоминать внешность пользователя. Это нововведение призвано упростить создание визуального контента и персонализированных аватаров, избавляя от необходимости постоянно загружать новые файлы для референса.

Как будет работать новая функция?

Современные тенденции в социальных сетях диктуют моду на использование искусственного интеллекта для создания целых фальшивых фотосессий. Многие пользователи уже опробовали инструменты в специальном разделе изображений ChatGPT или использовали функции ремиксов в Google Photos. Однако до сих пор существовал определенный барьер, который замедлял творческий процесс – необходимость каждый раз загружать собственную фотографию для создания нового варианта, пишет AndroidAuthority.

Ситуация может в корне измениться с выходом следующего обновления от компании OpenAI. Специалисты обнаружили в программном коде бета-версии приложения ChatGPT для Android под номером 1.2026.104 признаки разработки новой опции. Речь идет о создании так называемого фотореференса, который система сможет хранить в памяти и использовать по запросу пользователя.

Анализ кода программы, который сделал AssembleDebug, позволил активировать скрытый интерфейс, хотя функция еще не доступна широкой общественности. Согласно полученным данным, OpenAI планирует интегрировать возможность добавления эталонного снимка в раздел "Память" в ChatGPT.

Это логичное решение, поскольку этот раздел уже отвечает за хранение текстовой информации о предпочтениях человека. Теперь в этот перечень могут добавить и визуальные данные. У пользователя будет выбор: либо загрузить уже готовый файл из своей галереи в телефоне, или сделать новое селфи с помощью камеры устройства непосредственно в интерфейсе чат-бота.

Когда изображение будет добавлено в систему, оно станет постоянным источником для генерации новых аватаров или участия в популярных визуальных трендах. Вам больше не придется искать удачный кадр в памяти смартфона каждый раз, когда вы захотите увидеть себя в новом образе.



Как выглядит будущая функция / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Канала

Компания также позаботилась о гибкости настроек: загруженную фотографию можно будет в любой момент просмотреть, заменить на другую или полностью удалить.

В то же время существуют определенные отличия от обычной текстовой памяти ChatGPT. На текущем этапе разработки искусственный интеллект не сможет автоматически вспоминать ваше фото, основываясь только на контексте предыдущих разговоров, как это происходит с текстовыми фактами. Вероятно, функция потребует прямой просьбы использовать сохраненный референс при создании запроса.

Пока только тест

Стоит заметить, что сейчас нововведение находится на стадии тестирования. Несмотря на то, что интерфейс для добавления фото удалось разблокировать путем манипуляций с кодом, сама нейросеть пока не начала использовать эти данные для создания новых картинок.

Это свидетельствует о том, что разработчики все еще работают над финальными штрихами алгоритма и его интеграцией в общую систему, поэтому на релизе все может выглядеть иначе.