Какой информацией безопасно делиться в чате вашего дома в Viber, а что лучше не распространять
Из-за напряженности безопасности общения во время войны Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП в сотрудничестве с командой Rakuten Viber подготовил перечень советов о том, как вести себя в групповых чатах домов.
К разработке рекомендаций присоединились медиаэксперты – автор проекта "НотаЕнота" Алена Романюк и глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий. 24 канал делится советами экспертов о том, чего не следует распространять в чатах с большим количеством подписчиков.
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Как вести себя в чатах
1. Внимательно относитесь к новым участникам чата. Не вините их в сотрудничестве с врагом при малейшем подозрении.
Чаще новые участники домового чата – это просто новые жители. Прежде чем прибегать к поиску среди них шпионов, проанализируйте причины возникновения своих подозрений. Часто такие сомнения могут быть спровоцированы напряжением из-за плохих новостей.
2. Не распространяйте данные о военных объектах и критической инфраструктуре.
Иногда чаты с большим количеством участников могут использоваться врагом для разведки и деструктивной пропаганды через отдельных членов чатов. Справедливое подозрение вызывают участники чатов, пытающиеся собрать информацию о:
Склады, ремонтные базы и автопарки;
Инженерно оборудованные позиции ВСУ и места жительства личного состава;
Госпитали;
Важные объекты инфраструктуры – теплоэлектроцентрали, нефтебазы, гидротехнические сооружения;
Маршруты передвижения наших военнослужащих, оружия и боеприпасов.
3. Не делитесь в чатах информацией о местах попадания вражеских ракет и дронов
Такая информация может использоваться врагом для коррекции точности ударов и обнаружения пробелов в системе противовоздушной обороны. В условиях военного положения за публикацию фотографий, локализующих территорию и/или недвижимость, грозит уголовная ответственность.
Не распространяйте в публичных чатах любую информацию о прилетах, обстрелах и разрушениях до ее появления в официальных источниках.
Однако здесь тоже важно знать границы. Странные или неизвестные звуки, которые услышал кто-нибудь из соседей – допустимая тема для обсуждения. Ведь домашние чаты существуют для решения бытовых проблем, а такие вопросы могут быть связаны с аварийными ситуациями в доме.
4. Требуйте от администратора чата удалять сообщения, представляющие ценность для врага. Среди них могут содержать:
Геотеги и другие метаданные отправленных файлов – фото или видео;
Узнаваемые элементы местности, которые можно идентифицировать на карте – характерные сооружения, ландшафт, дорожные указатели, наружная реклама и т.п.;
Серийные номера на обломках вражеских боеприпасов;
Номерные знаки военной техники; отметки на ней;
Настоящие имена/фамилии военнослужащих, их лица.
5. Не распространяйте информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации, не подтвержденной официальными источниками.
Деокупация – не сиюминутный и необратимый акт, а сложный и подчас длительный процесс, финал которого может зафиксировать только командование ВСУ.
Заблаговременное распространение сообщений об освобождении может создать безосновательные ожидания и подвергнуть опасности местных жителей. Например, если они попытаются вернуться в свои дома через непроверенные данные. Поэтому распространяйте информацию об освобождении территорий или контрнаступлении только после ее официального подтверждения.
Кроме того, привлечение медийного внимания к только что освобожденному населенному пункту может побуждать врага прилагать усилия для отвоевания позиций. А жизнь наших воинов – важнее ругательств и репост.
6. Не позволяйте спровоцировать вас на эмоции, вражду и измену.
Споры в групповых чатах способствуют разжиганию вражды между украинцами. Зафиксированы случаи, когда через сообщества распространяются эмоционально заряженные призывы к противоправным действиям. К примеру, до перекрытия автомобильных и трамвайных путей с требованиями включить свет. Такая агитация может ослабить обороноспособность и не поддерживайте ее распространение.
Манипуляторы играют на чрезмерных эмоциях и несправедливости. "В нашем доме света нет, а в другом он есть" или "в нашем регионе электроэнергии нет, потому что ее направляют в другой регион / продают за границу" – яркие примеры такого подстрекательства.
Во избежание эмоционального воздействия всегда проверяйте информацию с помощью независимых источников – официальных каналов государственных учреждений, местных властей, в официальных медиа. Также позаботьтесь об установке и соблюдении правил чата: определите модераторов, недопустимые темы и лексику при общении. Соблюдение этих правил позволит вам безопасно и свободно обмениваться идеями, мнениями и информацией в вашем групповом чате.
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Советы по гигиене общения в групповых чатах
Специалисты популярного мессенджера Viber подготовили актуальные советы:
Назначьте модераторов группового чата и договоритесь о правилах общения.
Зафиксируйте, какие темы обсуждаются в группе, запрещайте спам. Эти правила удобно прикрепить сверху чата, чтобы все их видели и помнили о них.
Не переходите на личности.
Во время переписки мы не считываем эмоции собеседника в полной мере, так что оскорбить человека и испортить отношения гораздо проще.
Не пересылайте новости и сообщения с тревожной информацией, не проверив их в официальных каналах или медиа.
Это базовое правило информационной гигиены, и оно убережет вас и всех участников чата от лишних нервотрепок.
Групповые чаты домов – не самое подходящее место для эмоционального обсуждения жизненных вопросов.
Старайтесь сосредоточиться на главном, конструктивно обсуждайте вопросы, касающиеся темы чата. Иначе участники будут воспринимать чат как место негатива и исключать уведомления, а значит, будут пропускать важное.
Ищите информацию в чатах самостоятельно, прежде чем переспросить всех участников.
Например, информацию о провайдерах интернета, работающих при отключении света, участники могли обсуждать раньше, поэтому следует поискать ее в мессенджере перед тем, как еще раз переспрашивать в чате.
Закрепляйте важные сообщения сверху чата:
например, графики отключения света, правила общения, важные номера телефонов аварийных служб – так его будет удобно находить.