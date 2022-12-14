К разработке рекомендаций присоединились медиаэксперты – автор проекта "НотаЕнота" Алена Романюк и глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий. 24 канал делится советами экспертов о том, чего не следует распространять в чатах с большим количеством подписчиков.

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Как вести себя в чатах

1. Внимательно относитесь к новым участникам чата. Не вините их в сотрудничестве с врагом при малейшем подозрении.

Чаще новые участники домового чата – это просто новые жители. Прежде чем прибегать к поиску среди них шпионов, проанализируйте причины возникновения своих подозрений. Часто такие сомнения могут быть спровоцированы напряжением из-за плохих новостей.

2. Не распространяйте данные о военных объектах и критической инфраструктуре.

Иногда чаты с большим количеством участников могут использоваться врагом для разведки и деструктивной пропаганды через отдельных членов чатов. Справедливое подозрение вызывают участники чатов, пытающиеся собрать информацию о:

Склады, ремонтные базы и автопарки;

Инженерно оборудованные позиции ВСУ и места жительства личного состава;

Госпитали;

Важные объекты инфраструктуры – теплоэлектроцентрали, нефтебазы, гидротехнические сооружения;

Маршруты передвижения наших военнослужащих, оружия и боеприпасов.

Важно! Во избежание попадания чувствительной информации в руки врага не публикуйте и не распространяйте такие данные в группах мессенджеров. Если вы являетесь администратором чата, установите соответствующие правила и предупредите участников о важности их соблюдения.

3. Не делитесь в чатах информацией о местах попадания вражеских ракет и дронов

Такая информация может использоваться врагом для коррекции точности ударов и обнаружения пробелов в системе противовоздушной обороны. В условиях военного положения за публикацию фотографий, локализующих территорию и/или недвижимость, грозит уголовная ответственность.

Не распространяйте в публичных чатах любую информацию о прилетах, обстрелах и разрушениях до ее появления в официальных источниках.

Однако здесь тоже важно знать границы. Странные или неизвестные звуки, которые услышал кто-нибудь из соседей – допустимая тема для обсуждения. Ведь домашние чаты существуют для решения бытовых проблем, а такие вопросы могут быть связаны с аварийными ситуациями в доме.

4. Требуйте от администратора чата удалять сообщения, представляющие ценность для врага. Среди них могут содержать:

Геотеги и другие метаданные отправленных файлов – фото или видео;

Узнаваемые элементы местности, которые можно идентифицировать на карте – характерные сооружения, ландшафт, дорожные указатели, наружная реклама и т.п.;

Серийные номера на обломках вражеских боеприпасов;

Номерные знаки военной техники; отметки на ней;

Настоящие имена/фамилии военнослужащих, их лица.

5. Не распространяйте информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации, не подтвержденной официальными источниками.

Деокупация – не сиюминутный и необратимый акт, а сложный и подчас длительный процесс, финал которого может зафиксировать только командование ВСУ.

Заблаговременное распространение сообщений об освобождении может создать безосновательные ожидания и подвергнуть опасности местных жителей. Например, если они попытаются вернуться в свои дома через непроверенные данные. Поэтому распространяйте информацию об освобождении территорий или контрнаступлении только после ее официального подтверждения.

Кроме того, привлечение медийного внимания к только что освобожденному населенному пункту может побуждать врага прилагать усилия для отвоевания позиций. А жизнь наших воинов – важнее ругательств и репост.

6. Не позволяйте спровоцировать вас на эмоции, вражду и измену.

Споры в групповых чатах способствуют разжиганию вражды между украинцами. Зафиксированы случаи, когда через сообщества распространяются эмоционально заряженные призывы к противоправным действиям. К примеру, до перекрытия автомобильных и трамвайных путей с требованиями включить свет. Такая агитация может ослабить обороноспособность и не поддерживайте ее распространение.

Манипуляторы играют на чрезмерных эмоциях и несправедливости. "В нашем доме света нет, а в другом он есть" или "в нашем регионе электроэнергии нет, потому что ее направляют в другой регион / продают за границу" – яркие примеры такого подстрекательства.

Во избежание эмоционального воздействия всегда проверяйте информацию с помощью независимых источников – официальных каналов государственных учреждений, местных властей, в официальных медиа. Также позаботьтесь об установке и соблюдении правил чата: определите модераторов, недопустимые темы и лексику при общении. Соблюдение этих правил позволит вам безопасно и свободно обмениваться идеями, мнениями и информацией в вашем групповом чате.

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