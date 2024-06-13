Глобальное потепление меняет модели опыления растений, угрожая катастрофой для питания людей

Новое исследование трех американских университетов показывает, что изменение климата привело к сокращению производства пыльцы в растениях и уменьшению ее разнообразия в целом. Это потенциально угрожает производству продуктов питания и распространению голода.

Ведущий автор исследования и доцент кафедры биологии Бехназ Балмаки подчеркнула вес своих выводов, заявив: "Это исследование имеет решающее значение, поскольку оно изучает долгосрочное влияние изменения климата на взаимодействие между растениями и опылителями". В исследовании в частности изучается, как изменения во времени цветения и экстремальные погодные явления влияют на доступность критически важных источников пищи для насекомых-опылителей.

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Детали и результаты

Исследование проводилось в Большом Бассейне и горах Сьерра-Невада, которые охватывают около 95% территории штата Невада, США, а также части Калифорнии, Орегона, Айдахо и Вайоминга. Эта территория особенно подходит для такого типа работы благодаря защитному барьеру, который создают горы от тихоокеанских штормов, дождя и снега.

Регион Большого Бассейна является домом для более 200 видов бабочек, многие из которых являются опылителями. Опылители имеют важное значение в сельском хозяйстве, поскольку они переносят пыльцу с цветка на цветок и таким образом оплодотворяют их, помогая растениям формировать плоды.

Исследовательская группа создала 19 пунктов отбора проб по всему региону, собрав широкую выборку бабочек для изучения того, как они распределяют пыльцу на растениях.

Кроме недавно собранных образцов, команда также исследовала ранее собранные образцы бабочек, полученные между 2000 и 2021 годами, которые хранятся в Музее естественной истории Университета Невады в Рино.

Проанализировав 21 год исторических данных — достаточно долгий период для четкой картины, – исследование предлагает детальный взгляд на последствия потери сред обитания, фрагментирования ландшафтов и влияние изменений в растительных сообществах на опыление,

– говорит Бехназ Балмаки.

Было обнаружено, что изменение климата привело к уменьшению производства пыльцы растений и уменьшению его разнообразия.

Это влечет за собой уменьшение количества и качества источников пищи для специализированных насекомых-опылителей.

После этого наступает потеря биоразнообразия среди насекомых, что провоцирует долгосрочное уменьшение эффективности опыления.

Без опыления падает урожайность культур, которые потребляет человек.

Без эффективного опыления многие сельскохозяйственные культуры, жизненно важных для глобального снабжения продовольствия, могут потерпеть неудачу,

– заключает ученая.

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Результаты подчеркивают необходимость разработки целенаправленной природоохранной политики для защиты опылителей. Ведь нам уже некоторое время известно, что растения начали цвести раньше, чем еще 100 лет назад. Если так будет продолжаться и дальше, это приведет к тому, что цикл цветения не будет синхронизироваться с циклом пробуждения насекомых – когда они будут вылетать на поиски пыльцы, растения уже могут закончить свое цветение и так и не дать плодов.