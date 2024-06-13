Провідна авторка дослідження і доцентка кафедри біології Бехназ Балмакі підкреслила вагу своїх висновків, заявивши: "Це дослідження має вирішальне значення, оскільки воно вивчає довгостроковий вплив зміни клімату на взаємодію між рослинами і запилювачами". У дослідженні зокрема вивчається, як зміни у часі цвітіння та екстремальні погодні явища впливають на доступність критично важливих джерел їжі для комах-запилювачів.

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Деталі та результати

Дослідження проводилося у Великому Басейні та горах Сьєрра-Невада, які охоплюють близько 95% території штату Невада, США, а також частини Каліфорнії, Орегону, Айдахо та Вайомінгу. Ця територія особливо підходить для такого типу роботи завдяки захисному бар'єру, який створюють гори від тихоокеанських штормів, дощу та снігу.

Регіон Великого Басейну є домом для понад 200 видів метеликів, багато з яких є запилювачами. Запилювачі мають важливе значення в сільському господарстві, оскільки вони переносять пилок з квітки на квітку й таким чином запліднюють їх, допомагаючи рослинам формувати плоди.

Дослідницька група створила 19 пунктів відбору проб по всьому регіону, зібравши широку вибірку метеликів для вивчення того, як вони розподіляють пилок на рослинах.

Окрім нещодавно зібраних зразків, команда також дослідила раніше зібрані зразки метеликів, отримані між 2000 та 2021 роками, які зберігаються в Музеї природничої історії Університету Невади в Ріно.

Проаналізувавши 21 рік історичних даних — достатньо довгий період для чіткої картини, – дослідження пропонує детальний погляд на наслідки втрати середовищ існування, фрагментування ландшафтів та вплив змін у рослинних угрупованнях на запилення,

– каже Бехназ Балмакі.

Було виявлено, що зміна клімату призвела до зменшення виробництва пилку рослин і зменшення його різноманітності.

Це тягне за собою зменшення кількості та якості джерел їжі для спеціалізованих комах-запилювачів.

Після цього наступає втрата біорізноманіття серед комах, що провокує довгострокове зменшення ефективності запилення.

Без запилення падає врожайність культур, які споживає людина.

Без ефективного запилення багато сільськогосподарських культур, життєво важливих для глобального постачання продовольства, можуть зазнати невдачі,

– підсумовує вчена.

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Результати підкреслюють необхідність розробки цілеспрямованої природоохоронної політики для захисту запилювачів. Адже нам уже деякий час відомо, що рослини почали цвісти раніше, ніж іще 100 років тому. Якщо так триватиме й далі, це призведе до того, що цикл цвітіння не буде синхронізуватися з циклом пробудження комах – коли вони вилітатимуть на пошуки пилку, рослини вже можуть закінчити своє цвітіння й так і не дати плодів.