Облачные хранилища удобны, но без доступа к интернету получить нужные файлы может быть сложно. Компактная USB-флешка на брелоке позволяет иметь под рукой копии документов, которые могут понадобиться во время путешествия или в чрезвычайной ситуации. Об этом пишет BGR.

Четыре USB-флешки для резервного хранения

На накопитель можно записать скан паспорта, медицинские документы, контакты для экстренной связи, карты, фотографии и юридические документы. Важно выбирать устройство, которое выдержит ежедневное ношение в кармане или сумке, а для конфиденциальной информации – предусматривает шифрование.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe подойдет тем, кому нужно переносить файлы между разными устройствами. Флешка имеет разъемы USB-A и USB-C, металлический корпус с поворотной крышкой и отверстие для крепления к брелоку. Интерфейс USB 3.1 Gen 1 обеспечивает скорость чтения до 400 МБ/с. Доступны версии емкостью от 32 ГБ до 2 ТБ. Цена начинается примерно от 23 долларов, а версия на 2 ТБ может стоить почти 500 долларов.

Corsair Flash Voyager отличается прорезиненным корпусом, который помогает защитить накопитель от ударов и контакта с водой. Встроенная петля позволяет закрепить его на ключах, а интерфейс USB 3.0 обеспечивает быстрый доступ к файлам. Модель на 64 ГБ стоит около 55 долларов, а версия на 256 ГБ – примерно 105 долларов. Это вариант для тех, кому важнее физическая прочность накопителя.

Kingston IronKey Keypad 200 предназначена для хранения конфиденциальной информации. На корпусе расположена цифровая клавиатура, с помощью которой необходимо ввести PIN-код перед доступом к данным. Флешка использует аппаратное шифрование XTS-AES с ключом длиной 256 бит и соответствует стандарту FIPS 140-3 Level 3.

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Дополнительную защиту обеспечивает эпоксидное покрытие внутренних компонентов, которое затрудняет физическое вмешательство в конструкцию. После десяти последовательных неправильных вводов PIN-кода накопитель блокируется. Также доступен режим "только для чтения". Модель выпускается с разъемами USB-A и USB-C. Цены начинаются примерно от 105 долларов за версию на 16 ГБ и превышают 400 долларов за модель на 512 ГБ.

Samsung FIT Plus – компактная флешка, которая почти не выступает за пределы USB-порта. Она имеет разъем USB-A, отверстие для крепления к брелоку и интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью чтения до 400 МБ/с. Производитель заявляет об устойчивости накопителя к воздействию воды, ударов, магнитных полей, экстремальных температур и рентгеновского излучения. Версия на 128 ГБ стоит около 20 долларов, а модель на 512 ГБ – примерно 85 долларов.

Как выбрать флешку для чрезвычайных ситуаций

Для повседневного использования подойдет Samsung FIT Plus, а SanDisk Ultra Dual Drive Luxe будет удобнее для работы с устройствами, имеющими разные разъемы. Corsair Flash Voyager стоит рассмотреть из-за прорезиненного корпуса, тогда как Kingston IronKey Keypad 200 ориентирована на защиту конфиденциальных файлов.

Храня важные документы на флэшке, стоит учитывать риск ее потери. Конфиденциальные данные лучше защищать с помощью шифрования, а сами файлы – дублировать в другом безопасном месте. Флешка может стать полезным резервным средством, но не должна быть единственной копией важных документов.