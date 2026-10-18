Хмарні сховища зручні, але без доступу до інтернету отримати потрібні файли може бути складно. Компактна USB-флешка на зв'язці ключів дає змогу мати під рукою копії документів, які можуть знадобитися під час подорожі або надзвичайної ситуації. Про це пише BGR.

Чотири USB-флешки для резервного зберігання

На накопичувач можна записати скан паспорта, медичні документи, контакти для екстреного зв'язку, карти, фотографії та юридичні документи. Важливо вибирати пристрій, який витримає щоденне носіння в кишені або сумці, а для конфіденційної інформації – передбачає шифрування.

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe підійде тим, кому потрібно переносити файли між різними пристроями. Флешка має роз'єми USB-A та USB-C, металевий корпус із поворотною кришкою й отвір для кріплення до брелока. Інтерфейс USB 3.1 Gen 1 забезпечує швидкість читання до 400 МБ/с. Доступні версії місткістю від 32 ГБ до 2 ТБ. Ціна починається приблизно від 23 доларів, а версія на 2 ТБ може коштувати майже 500 доларів.

Corsair Flash Voyager вирізняється прогумованим корпусом, який допомагає захистити накопичувач від ударів і контакту з водою. Вбудована петля дає змогу закріпити його на ключах, а інтерфейс USB 3.0 забезпечує швидкий доступ до файлів. Модель на 64 ГБ коштує близько 55 доларів, а версія на 256 ГБ – приблизно 105 доларів. Це варіант для тих, кому важливіша фізична витривалість накопичувача.

Kingston IronKey Keypad 200 призначена для зберігання конфіденційної інформації. На корпусі розташована цифрова клавіатура, за допомогою якої потрібно ввести PIN-код перед доступом до даних. Флешка використовує апаратне шифрування XTS-AES із ключем 256 бітів і відповідає стандарту FIPS 140-3 Level 3.

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Додатковий захист забезпечує епоксидне покриття внутрішніх компонентів, яке ускладнює фізичне втручання в конструкцію. Після десяти послідовних неправильних введень PIN-коду накопичувач блокується. Також доступний режим лише для читання. Модель випускається з роз'ємами USB-A та USB-C. Ціни починаються приблизно від 105 доларів за версію на 16 ГБ і перевищують 400 доларів за модель на 512 ГБ.

Samsung FIT Plus – компактна флешка, яка майже не виступає за межі USB-порту. Вона має роз'єм USB-A, отвір для кріплення до брелока й інтерфейс USB 3.2 Gen 1 зі швидкістю читання до 400 МБ/с. Виробник заявляє про стійкість накопичувача до води, ударів, магнітних полів, екстремальних температур і рентгенівського випромінювання. Версія на 128 ГБ коштує близько 20 доларів, а модель на 512 ГБ – приблизно 85 доларів.

Як вибрати флешку для надзвичайних ситуацій

Для повсякденного використання підійде Samsung FIT Plus, а SanDisk Ultra Dual Drive Luxe буде зручнішою для роботи з пристроями, що мають різні роз'єми. Corsair Flash Voyager варто розглянути заради прогумованого корпусу, тоді як Kingston IronKey Keypad 200 орієнтована на захист конфіденційних файлів.

Зберігаючи важливі документи на флешці, варто враховувати ризик її втрати. Конфіденційні дані краще захищати шифруванням, а самі файли – дублювати в іншому безпечному місці. Флешка може стати корисним резервним засобом, але не повинна бути єдиною копією важливих документів.