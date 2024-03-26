Как сбросить пароль к Apple ID: 5 простых способов

Забыть свой Apple ID означает потерять доступ к устройствам и сервисам Apple, таким как Apple Music, iCloud, App Store и другим. Но не паникуйте, если вы забыли свой пароль, ведь восстановить его в большинстве случаев достаточно просто.

Вот несколько советов от 24 Канала, которые помогут вам решить проблему с паролем к вашему смартфону, планшета или компьютера.

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1. Сброс Apple ID на доверенном устройстве

С помощью двухфакторной аутентификации (2FA) вы можете получить доступ к своей учетной записи только через устройства, которым вы доверяете и которые имеют доступ к Интернету.

При первом входе на новом устройстве вам понадобятся пароль и шестизначный код подтверждения, который отображается на других устройствах или отправляется на ваш номер телефона. Этот код подтверждения больше не понадобится, если вы не выйдете из системы, не очистите устройство или не измените пароль.

Единственный другой вариант – войти с помощью Apple Passkeys, для этого нужен надежный iPhone или iPad с iOS 17 или более новой версии.

Если у вас включено 2FA, вы можете сбросить свой Apple ID или пароль к iCloud с любого доверенного устройства.

На iPhone или iPad

Перейдите в приложение "Настройки" на вашем iPhone или iPad. Коснитесь [Ваше имя] > Вход и безопасность, а затем "Изменить пароль". Далее введите пароль, который вы используете для разблокировки устройства. На появившемся экране "Изменение пароля",, введите новый пароль в оба поля и нажмите "Изменить". Теперь вы можете вводить этот новый пароль Apple ID на всех других своих устройствах.

На компьютере Mac

В macOS откройте меню Apple и перейдите в "Системные настройки", а затем нажмите [Ваше имя]. Нажмите "Вход и безопасность", а затем нажмите "Изменить пароль" рядом с пунктом "Пароль". Вам будет предложено ввести пароль администратора вашего компьютера Mac. После этого нажмите "Разрешить". Вы увидите номер телефона,, связанный с вашей учетной записью Apple ID (номера скрыты, показаны только последние две цифры). Введите полный номер телефона для подтверждения и нажмите "Продолжить". Как и при входе с помощью 2FA, на ваших доверенных устройствах появится диалоговое окно. Список ваших устройств Apple также появится на веб-сайте. Нажмите или коснитесь Разрешить в сообщении о сбросе пароля. Введите пароль вашего устройства или пароль администратора macOS и нажмите Продолжить. Введите новый пароль, повторно введите его в поле "Подтвердить" и нажмите "Далее" или "Изменить". Все готово! Вы успешно сменили пароль к Apple ID.

2. Сброс пароля Apple ID через веб-сайт iForgot

Еще один способ сбросить пароль Apple ID – это воспользоваться сайтом iForgot от Apple.

На iPhone или iPad

Вот что нужно сделать, чтобы сбросить пароль Apple ID через веб-сайт iForgot на вашем iPhone или iPad:

Перейдите на веб-сайт iForgot от Apple. Нажмите "Сбросить пароль". Теперь нажмите кнопку "Сбросить мой пароль". Введите пароль вашего iPhone или iPad для аутентификации. Просто введите новый пароль, повторите его и нажмите "Продолжить".

Вышеописанные шаги применяются только в случае, если вы используете надежный iPhone или iPad. В противном случае веб-сайт iForgot предложит вам ввести номер телефона, которому вы доверяете, вместо пароля.

На компьютере Mac, PC или устройстве Android

Посетите веб-сайт iForgot с помощью веб-браузера и нажмите "Сбросить пароль". Введите свой идентификатор Apple ID и нажмите Продолжить. Вы увидите номер телефона, связанный с вашим идентификатором Apple ID (номера скрыты, отображаются только две последние цифры). Введите полный номер телефона для подтверждения и нажмите Продолжить. Как и при входе с помощью 2FA, на ваших доверенных устройствах появится диалоговое окно. Список ваших устройств Apple также появится на веб-сайте. Нажмите или коснитесь Разрешить в сообщении о сбросе пароля или нажмите Разрешить. Введите пароль вашего устройства или пароль администратора macOS и нажмите Продолжить. Введите новый пароль,, повторно введите его в поле "Подтвердить" и нажмите "Далее" или "Изменить". Все готово! Вы успешно сменили пароль к Apple ID.

3. Сброс пароля Apple ID на новом устройстве

Вы также можете сбросить пароль Apple ID на новом iPhone или iPad, выполнив приведенные ниже действия:

Если вы только настраиваете новый iPhone или iPad, просто нажмите "Забыли пароль или не имеете Apple ID?" во время настройки. В противном случае откройте приложение "Настройки". Коснитесь Войдите в iPhone, а затем коснитесь Войдите вручную. Когда появится запрос на ввод адреса электронной почты или номера телефона, связанного с вашим Apple ID, коснитесь Забыли пароль или не имеете Apple ID? Затем нажмите Забыли пароль или Apple ID. Введите адрес электронной почты или номер телефона, связанный с вашим Apple ID. Теперь подтвердите свой номер телефона. Коснитесь Отправить код на [Ваш номер]. Введите полученный код подтверждения, а затем 28-символьный ключ восстановления (если вы его включили) и коснитесь Далее. Наконец, введите новый пароль Apple ID и подтвердите его. Аналогично, если вы входите в Apple ID на новом компьютере Mac во время настройки, нажмите "Забыли Apple ID или пароль?". Введите адрес электронной почты или номер телефона, связанные с вашей учетной записью Apple ID, а затем введите свой надежный номер телефона, а затем 28-символьный ключ восстановления. Если вы уже прошли этап настройки, перейдите в Системные настройки и нажмите Войдите с помощью Apple ID. Нажмите Забыли Apple ID или пароль и следуйте тем же инструкциям, что и выше, чтобы сбросить пароль вашей учетной записи Apple.

4. Сброс пароля Apple ID с помощью чужого устройства

Если вы не имеете доступа ни к одному из своих устройств, вы можете сбросить пароль Apple ID с помощью iPhone или iPad друга или члена семьи на веб-сайте iForgot или в приложении Apple Support.

Сначала попросите владельца устройства загрузить приложение Apple Support. В разделе "Инструменты поддержки" нажмите "Сбросить пароль". Затем коснитесь "Помочь другому".

Введите идентификатор Apple ID, для которого нужно сбросить пароль, затем нажмите "Далее" и следуйте инструкциям на экране, пока не получите подтверждение.

5. Сброс пароля Apple ID с помощью контакта для восстановления

Если вы заблокировали свою учетную запись Apple ID и не имеете доступа к другим устройствам Apple или доверенного номера телефона, еще не все потеряно. Если у вас есть контакт для восстановления учетной записи, он может помочь вам получить доступ к ней за считанные минуты.

Вот что нужно сделать на своем устройстве,, чтобы контактное лицо могло вам помочь:

Перейдите на веб-сайт iForgot от Apple в веб-браузере. Нажмите "Восстановить мой пароль" и введите адрес электронной почты или номер телефона, привязанный к вашей учетной записи Apple ID. Если у вас нет доступа к своему устройству и вы используете одолженное устройство, нажмите "Помочь другому". Нажмите Не удается получить доступ к устройствам Apple в ответ на запрос об использовании других устройств Apple для сброса пароля Apple ID. Нажмите Не удается использовать этот номер, когда появится запрос на использование доверенного номера телефона. На следующем экране нажмите "Получить помощь сейчас". Теперь вам нужно связаться с контактным лицом для восстановления и попросить его получить код восстановления. Если вы используете iPhone или iPad, вам нужно перейти в "Настройки" > [Имя Apple ID] > "Вход и безопасность" > "Восстановление учетной записи". Затем выберите свое имя под заголовком "Восстановление учетной записи для" и нажмите "Получить код восстановления". Если вы используете компьютер Mac,, нажмите на логотип Apple в строке меню и перейдите в "Системные настройки" > "Имя Apple ID" > "Вход и безопасность" > "Восстановление учетной записи". Затем нажмите "Детали" рядом со своим именем в разделе "Восстановление учетной записи для" и нажмите "Получить код восстановления". После того, как ваш контакт выполнит инструкции и получит шестизначный код восстановления, коснитесь "У меня есть код восстановления" и введите его на следующем экране. После ввода кода восстановления может появиться запрос на ввод паролей других устройств. После этого дважды введите новый пароль и нажмите "Продолжить".

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Если вы не имеете доступа к адресу электронной почты или номера телефона, привязанного к вашему Apple ID, а также не создали учетную запись или контакт для восстановления, вы вряд ли получите доступ к своей учетной записи снова. К сожалению, в таких случаях единственным вариантом является создание нового Apple ID.