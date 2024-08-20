Голубое суперлуние 2024: что известно об уникальном явлении и когда его ждать снова

В понедельник, 19 августа 2024 года, любители ночного неба стали свидетелями первого в этом году голубого суперлуния, известного как Осетровая Луна. Это впечатляющее событие привлекло внимание астрономов-любителей со всего мира. Но что именно вызывает это явление и почему оно происходит?

Что такое суперлуние?

Суперлуние происходит, когда Луна достигает ближайшей к Земле точки на своей эллиптической орбите, известной как перигей, информирует Техно 24. В это время Луна выглядит ярче и ближе.

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На этот раз Луна была примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной точке, или апогее.

Почему Луна 19 января называется Осетровой?

Интересно! Термин "суперлуние" впервые употребил в 1979 году астролог Ричард Нолле, который определил его как полнолуние, наступающее, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего ближайшего сближения с Землей.

Свое название Осетровая Луна получила от индейских племен Америки, которые считали, что август – лучшее время для ловли осетра, крупной рыбы, обитающей в Великих озерах и других водоемах. Это полнолуние традиционно ассоциируется с уловом осетровых, отсюда и название.

Почему луна Голубая?

Несмотря на свое название, голубая луна на самом деле не имеет такой окраски. Термин "голубой месяц" может касаться двух разных явлений: календарного голубого месяца, который является вторым полнолунием в одном календарном месяце, и сезонного голубого месяца, который является третьим полнолунием в сезоне, который имеет четыре полных месяца.

Осетровый месяц 19 августа является сезонным голубым месяцем. Голубые месяцы относительно редки, они случаются примерно раз в два-три года. Следующий ожидается в мае 2027 года.

Почему Луна становится больше на горизонте?

Одним из самых захватывающих аспектов наблюдения суперлуния является "лунная иллюзия", когда Луна кажется значительно больше у горизонта, чем когда она находится выше в небе. Эта иллюзия связана с тем, как наш мозг воспринимает размер Луны по отношению к объектам на горизонте, таким как деревья и здания, из-за чего она кажется намного больше, чем когда она находится в открытом небе.



Суперлуние в ночном небе / Фото из соцсетей

На явление суперлуния также влияет положение Земли на ее орбите вокруг Солнца. Самые большие суперлуния обычно происходят зимой, когда Земля расположена ближе всего к Солнцу. В это время гравитационное притяжение Солнца к Луне сильнее, и Луна еще больше приближается к Земле.

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Осетровое Суперлуние 19 августа было не только визуально впечатляющим явлением, но и увлекательным примером сложного взаимодействия небесных тел. Причины этого явления понять не трудно, но каждое суперлуние неизменно завораживает и дарит нам тысячи красивых фотографий со всех уголков мира.