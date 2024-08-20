Що таке супермісяць?

Супермісяць відбувається, коли Місяць досягає найближчої до Землі точки на своїй еліптичній орбіті, відомої як перигей, інформує Техно 24. У цей час Місяць виглядає яскравішим та ближчим.

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Цього разу Місяць був приблизно на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж у своїй найвіддаленішій точці, або апогеї.

Цікаво! Термін "супермісяць" вперше вжив у 1979 році астролог Річард Нолле, який визначив його як повний місяць, що настає, коли Місяць знаходиться на відстані 90% від свого найближчого зближення з Землею.

Чому Місяць 19 січня зветься Осетровим?

Свою назву Осетровий Місяць отримав від індіанських племен Америки, які вважали, що серпень – найкращий час для ловлі осетра, великої риби, що мешкає у Великих озерах та інших водоймах. Цей повний місяць традиційно асоціюється з уловом осетрових, звідси і назва.

Чому місяць Блакитний?

Попри свою назву, блакитний місяць насправді не має такого забарвлення. Термін "блакитний місяць" може стосуватися двох різних явищ: календарного блакитного місяця, який є другим повним місяцем в одному календарному місяці, і сезонного блакитного місяця, який є третім повним місяцем в сезоні, що має чотири повні місяці.

Осетровий місяць 19 серпня є сезонним блакитним місяцем. Блакитні місяці відносно рідкісні, вони трапляються приблизно раз на два-три роки. Наступний очікується у травні 2027 року.

Чому Місяць стає більшим на горизонті?

Одним з найбільш захоплюючих аспектів спостереження супермісяця є "місячна ілюзія", коли Місяць здається значно більшим біля горизонту, ніж коли він знаходиться вище в небі. Ця ілюзія пов'язана з тим, як наш мозок сприймає розмір Місяця стосовно об'єктів на горизонті, таких як дерева і будівлі, через що він здається набагато більшим, ніж коли він знаходиться у відкритому небі.



Супермісяць в нічному небі / Фото із соцмереж

На явище супермісяця також впливає положення Землі на її орбіті навколо Сонця. Найбільші супермісяці зазвичай відбуваються взимку, коли Земля розташована найближче до Сонця. У цей час гравітаційне тяжіння Сонця до Місяця сильніше, і Місяць ще більше наближається до Землі.

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Осетровий Супермісяць 19 серпня був не лише візуально вражаючим явищем, а й захопливим прикладом складної взаємодії небесних тіл. Причини цього явища зрозуміти не важко, але кожен супермісяць незмінно заворожує і дару є нам тисячі красивих фотографій з усіх куточків світу.