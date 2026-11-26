Община в приграничном регионе

Садовская община расположена в Сумской области. В ее состав входят 33 населенных пункта, в которых проживает около 10,7 тысячи жителей. Расстояние до самых отдаленных сел составляет примерно 25 километров. Община работает в условиях приграничного региона, поэтому для людей особенно важно получать необходимые услуги без лишних трудностей, рассказали 24 Каналу в CDTO Campus.

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В среднем за неделю в совет обращается около 50 человек: за справками, консультациями, для оформления документов и подачи обращений.

Для жителей отдаленных сел даже получение обычной справки часто означает поездку в сельский совет, затраты времени и средств. Особенно это сложно для людей пожилого возраста и тех, у кого нет собственного транспорта– рассказывает Татьяна Павлик.

От повседневного опыта к цифровизации

Татьяна пришла на обучение по цифровизации благодаря своей работе. Кадровые документы, учет информации, необходимость быстро находить нужные данные – все это стало для нее отправной точкой.

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В кадровой работе часто приходится искать необходимую информацию в различных документах, файлах и папках. Это отнимает время и затрудняет работу. Подобные ситуации возникают и в других подразделениях совета– говорит она.

На программу ее привлекла возможность разработать собственный цифровой проект: хотелось, чтобы результаты обучения воплотились в конкретную идею, которая поможет жителям получать информацию и услуги более удобным способом.

Что оказалось самым полезным

Больше всего Татьяну заинтересовала тема искусственного интеллекта и цифровых инструментов. Раньше такие технологии казались ей далекими от повседневной работы, а обучение помогло увидеть, как их использовать на практике.

"Искусственный интеллект может помогать структурировать информацию, готовить черновики текстов, искать идеи и систематизировать задачи. Это особенно ценно в работе органа местного самоуправления, где много информации нужно обрабатывать быстро и понятно", – объясняет она.

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Главным практическим результатом Татьяна называет умение строить логико-структурную матрицу проекта: разбивать идею на проблему, цель, задачи, ожидаемые результаты и показатели успеха.

Сначала у нас была общая идея создания электронного сервиса для жителей общины. После построения логико-структурной матрицы мы более четко определили проблему, цели, задачи, необходимые ресурсы и ожидаемые результаты. Идея превратилась в конкретный проект с понятными этапами реализации– рассказывает Татьяна Павлик.

Проект: единая платформа услуг

Команда разрабатывает единую цифровую платформу услуг Садовской общины. Сначала на ней появятся электронные заявления и обращения, а также информация об услугах, необходимых документах и порядке их предоставления. В дальнейшем функционал будет расширяться в соответствии с потребностями людей.

Для жителя отдаленного села это означает, что справку или консультацию можно будет получить дистанционно, без поездки в совет. Личный прием и помощь сотрудников остаются для тех, кому это необходимо.

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Среди вызовов Татьяна называет ситуацию с безопасностью, а также перебои с электроснабжением и связью. Кроме того, цифровые услуги должны быть доступны для людей разного возраста и с разным уровнем цифровых навыков.

"При реализации проекта важно предусмотреть резервное питание, сохранение данных и возможность продолжить работу после восстановления электроснабжения и связи", – отмечает она.

После защиты проекта команда планирует перейти к практической реализации: определить ответственных, уточнить технические требования и приступить к подготовке электронного сервиса. К работе будут привлечены руководство общины, сотрудники совета и технические специалисты. Благодаря поддержке Программы "Партнерство за сильную Украину" община уже получила необходимое обучение, два ноутбука и многофункциональное устройство, а также ожидает поставку двух источников бесперебойного питания.

Что дают офлайн-модули

"Самое ценное для меня – возможность пообщаться с представителями других общин, услышать об их опыте и увидеть, как они подходят к решению схожих проблем", – рассказывает Татьяна. По ее словам, такие беседы помогают посмотреть на собственные задачи под другим углом и понять, какие решения можно адаптировать. Важно и то, что проект можно обсудить с менторами и получить практические рекомендации.

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Совет коллегам

Тем, кто только планирует цифровую трансформацию, Татьяна советует начинать с людей:

"Сначала нужно понять, что именно создает трудности для жителей, и только потом искать цифровое решение", – говорит она. Не обязательно сразу браться за масштабный проект: достаточно определить конкретную проблему, поставить реалистичную цель и двигаться шаг за шагом.